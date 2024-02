fot. Imago / Domenico Cippitelli / LiveMedia Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Ciekawej wypowiedzi udzielił ostatnio selekcjoner reprezentacji Włoch w rozmowie z La Gazzetta dello Sport

Luciano Spalletti zabronił zawodnikom korzystania z konsol w trakcie zgrupowania drużyny narodowej

Powszechnie wiadomo, że włoscy piłkarzy spędzali dużo czasu z padem, grając w Call od Duty

Luciano Spalletti o rozgrywkach w Call of Duty

Reprezentacja Włoch to ekipa, mająca w opinii ekspertów odegrać jedną z kluczowych ról na mistrzostwach Europy w Niemczech. Z kolei selekcjoner Squadra Azzurra wprowadza ciekawa zasady, mające panować a zgrupowania kadry.

– Niektórzy gracze mogli myśleć, że Luciano Spalletti szczeka, ale nie gryzie, ale się mylili i teraz musimy pewne rzeczy wyjaśnić. Od teraz zawodnicy będą zostawiać PlayStation w domu i nie będą już go ze sobą zabierać – mówił selekcjoner w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

– Wymyślę dla nich małą grę, która odwróci ich uwagę w nocy. Przyjdą do mnie, a wieczorem zlecę im zadania, jeśli dzień pracy nie wystarczy. Ponieważ w drużynie narodowej trzeba trzymać się właściwej ścieżki, koncentrować się i nie udawać głupca – kontynuował Spalletti.

– Włosi domagają się twardej i odpowiedzialnej drużyny narodowej, twardej i odważnej. Zawodnicy trafiają do drużyny narodowej, aby wygrać mistrzostwa Europy, a nie po to, aby wygrać w Call of Duty – powiedział doświadczony trener.

22 marca Squadra Azzurra rozegra kolejne spotkanie, mierząc się w meczu kontrolnym z Wenezuelą. Tymczasem w trakcie Euro 2024 reprezentację Włoch będą czekać starcia z Hiszpanią, Chorwacją oraz Albanią.