IMAGO / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Luis Rubiales

Luis Rubiales po finale żeńskich mistrzostw świata pocałował w usta jedną z reprezentantek Hiszpanii, Jenni Hermoso

Na prezesa RFEF spada krytyka z każdej możliwej strony

Jak przekonują hiszpańskie media, Rubiales zamierza w piątek podać się do dymisji

Piątek sądnym dniem dla Rubialesa

Luis Rubiales pocałował Jenni Hermoso bez jej zgody podczas rozdawania medali dla reprezentacji Hiszpanii za mistrzostwo świata kobiet. To zachowanie, które obiegło internet, sprawiło, że prezes Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej znalazł się pod ostrzałem krytyki z każdej możliwej strony. Atakują go politycy z różnych frakcji, piłkarka wraz ze związkiem zawodowym FUTPRO, a nawet Iker Casillas. Z kolei w czwartkowe popołudnie FIFA poinformowała o wszczęciu postępowania w sprawie 46-latka.

Jak poinformował dziennikarz stacji Cadena COPE, Rubiales zamierza podać się do dymisji. Dojdzie do tego w piątek podczas nadzwyczajnego zgromadzenia RFEF. To samo źródło przekonuje, że do niedawna Hiszpan nie miał takiego planu, ale ostatecznie presja ze wszystkich stron okazała się zbyt wielka. Wszystkie istotne dzienniki z Półwyspu Iberyjskiego potwierdzają, że to ostatnie godziny z 46-latkiem w roli prezesa federacji.

Czytaj więcej: Fatalne wieści dla Barcelony, kolejna gwiazda kontuzjowana.

Celta Vigo Real Madryt 5.05 4.20 1.71 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2023 07:39 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin