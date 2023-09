Cristiano Ronaldo o wyższości ligi saudyjskiej nad portugalską. “Zamienia się w cyrk”

Cristiano Ronaldo stosunkowo niedawno zdecydował się na transfer do ligi saudyjskiej. Doświadczony zawodnik zasilił szeregi Al-Nassr. Tymczasem ostatnio piłkarz wypowiedział się wprost o lidze portugalskiej.

fot. Imago / Aflosport Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

W lidze portugalskiej ostatnio nie brakuje różnego rodzaju skandali

Głos w sprawie w rozmowie z Record.pt wyraził Cristiano Ronaldo

Zawodnik nie szczędził krytycznych słów w kierunku swojej rodzimej ligi, dając też do zrozumienia, że liga saudyjska ma przed sobą lepsze perspektywy

Cristiano Ronaldo o lidze portugalskiej

Cristiano Ronaldo, zanim zdecydował się na grę na Bliskim Wschodzie, to był kuszony między innymi przez Sporting Clube de Portugal. Finalnie piłkarz zdecydował się jednak na grę w Al-Nassr. Ostatnio natomiast zawodnik wyraził wiele przykrych słów w kierunku ligi portugalskiej.

– W każdej lidze zdarzają się konfliktowe momenty, ale w Portugalii jest ich szczególnie dużo. To jest złe. I ludzie, którzy choć trochę są tego świadomi, wiedzą o tym doskonale – mówił Cristiano Ronaldo cytowany przez Record.pt.

– To teraz zły etap, ale mam nadzieję, że wszystko się zmieni. Niedawno otworzyłem gazetę, żeby przeczytać, co się ogólnie dzieje. Pierwsze trzy artykuły nie dotyczyły piłki nożnej. To sprawia, że ​​​​myślisz, że najważniejsze są teraz złe wieści – kontynuował piłkarz.

– Jestem Portugalczykiem i martwi mnie to. Chciałbym, żeby nasza liga była jedną z najlepszych, ale tak nie jest i nie będzie. I to jest jeden z problemów – powiedział zawodnik Al-Nassr.

– Każdy wyraża swoje zdanie, każdy się kłóci, 40 kanałów ze sporami i rozmowami. To jest bardzo złe, bardzo złe. Dlatego w najbliższej przyszłości Portugalia nie będzie w czołówce lig, gdzie są: Premier League, La Liga, Bundesliga – przekonywał Cristiano Ronaldo.

– Myślałem, że liga portugalska może być w pierwszej czwórce lub pierwszej piątce, ale teraz tak nie jest. Myślę, że liga Arabii Saudyjskiej jest lepsza niż liga portugalska. Nie tylko nie ma skandali, ale są w tych rozgrywkach bardziej znani gracze – rzekł zawodnik.

– Mam nadzieję, że będzie lepiej, choć wiem, że to trudne. To, co się ostatnio dzieje, zamienia ligę w cyrk – podsumował reprezentant Portugalii.

