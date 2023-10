Reprezentacja Polski U19 zaprzepaściła szanse na awans na Euro

Reprezentacja Polski do lat 19 zremisowała z Niemcami 3:3 w meczu eliminacji mistrzostw Europy i tym samym zaprzepaściła szanse na awans na turniej. Podział punktów sprawił, że Biało-Czerwoni nie dostali się do drugiej fazy eliminacji.

IMAGO / Piotr Matusewicz / Newspix Na zdjęciu: Polska U19 - Niemcy U19

Reprezentacja Polski U19 nie zagra na przyszłorocznym Euro

Młodzi Polacy zdobyli tylko cztery punkty w grupie eliminacyjnej

Porażka z Macedonią Północną i remis z Niemcami zaprzepaścił szanse na awans

Reprezentacja Polski U19 nie pojedzie na Euro

Remis reprezentacji Polski z Niemcami do lat 19 ma spore konsekwencje. Biało-Czerwoni mimo, iż trzykrotnie prowadzili to nie zdołali dowieźć zwycięstwa do ostatniego gwizdka i ostatecznie zdobyli tylko jeden punkt.

W poprzednich spotkaniach Polacy sensacyjnie przegrali z rówieśnikami z Macedonii Północnej, a także pokonali Kazachstan. Łącznie zdobyli tyle samo punktów co Macedończycy, ale zdecydował bilans spotkań bezpośrednich.

Najlepsi okazali się Niemcy, którzy z dwoma wygranymi i jednym remisem zajęli pierwsze miejsce i to oni wraz z Macedonią Północą trafili do drugiej fazy eliminacji mistrzostw Europy, które odbędą się w lipcu przyszłego roku w Irlandii Północnej.

Zobacz również: Były kadrowicz: ktoś próbował się wymądrzać, że bez Lewandowskiego będzie dobrze