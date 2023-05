Reprezentacja Polski dzielnie walczyła z Niemcami w półfinałowym spotkaniu Mistrzostw Europy do lat 17. Biało-Czerwoni do przerwy prowadzili, ale ostatecznie przegrali 3:5 z Die Mannschaft. Warto jednak nadmienić, że świetny występ na tym turnieju zapewnił naszym chłopakom bezpośredni awans na Mistrzostwa Świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia.

IMAGO / Balint Szentgallay Na zdjęciu: Polska - Niemcy

Polacy kończą EURO U-17 na etapie półfinału

Niemcy okazali się za mocni dla Biało-Czerwonych

Mimo wszystko dobrze będziemy wspominać ten turniej

Wspaniały turniej zespołu Włodarskiego, Niemcy jednak za mocni

Reprezentacja Polski znakomicie rozpoczęła półfinałowy mecz Mistrzostw Europy U-17 przeciwko Niemcom. Biało-Czerwoni za sprawą bramki Daniela Mikołajewskiego już w 7. minucie objęli prowadzenie. Nasi zachodni sąsiedzi piętnaście minut później zdołali jednak doprowadzić do wyrównania. Do siatki trafił Max Moerstedt.

Podopieczni Marcina Włodarskiego nie załamali się i jeszcze przed przerwą ponownie wyszli na prowadzenie. Autorem gola był niezawodny Karol Borys. Taki rezultat utrzymał się do końca pierwszej połowy. Na początku drugiej odsłony gry lepiej na boisku prezentowali się młodzi zawodnicy z Niemiec. W 57. minucie bramkę na 2:2 zdobył Paris Brunner, a w 65. minucie było już 3:2 dla naszych rywali, bowiem gola strzelił też Charles Herrmann.

Polacy natychmiast ruszyli do odrabiania strat i trzy minuty później na tablicy wyników znowu mieliśmy remis, a do siatki trafił Filip Wolski. Końcówka meczu to jednak już dominacja reprezentacji Niemiec, która lepiej wyglądała pod względem fizycznym. Spotkanie zakończyło się rezultatem 5:3 dla drużyny Die Mannschaft. Autorami dwóch ostatnich goli byli Assan Ouedraogo oraz Robert Ramsak.

Polska – Niemcy 3:5 (2:1)

1:0 Mikołajewski 7′

1:1 Moerstedt 22′

2:1 Borys 31′

2:2 Brunner 57′

2:3 Herrmann 65′

3:3 Wolski 68′

3:4 Ouedraogo 79′

3:5 Ramsak 83′

Tak Daniel Mikołajewski wyprowadził Polaków na prowadzenie 🇵🇱 💪



Polska gra z Niemcami o finał mistrzostw Europy U-17!



𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗠𝗜𝗦𝗝𝗔 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 ▶️ https://t.co/QtzJ2mGZa1 pic.twitter.com/XLtQJaq8ph — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 30, 2023

𝐂𝐨 𝐳𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐨𝐭, 𝐜𝐨 𝐳𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞𝐳𝐣𝐚, 𝐜𝐨 𝐳𝐚 𝐠𝐨𝐥 👏



Mikołajewski do Borysa i Polska znowu na prowadzeniu! Nasi piłkarze bawią się na boisku 🥳



𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗠𝗜𝗦𝗝𝗔 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 ▶️ https://t.co/QtzJ2mGZa1 pic.twitter.com/sn8GyKpriA — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 30, 2023