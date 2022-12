PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Reprezentacyjna przyszłość Neymara jest niejasna po piątkowej porażce Brazylii z Chorwacją w ćwierćfinale mistrzostw świata w Katarze, jednak legenda brazylijskiego futbolu Pele namawia gwiazdora do kontynuowania swojej przygody z Canarinhos.

Neymar zastanawia się na reprezentacyjną przyszłością

Pele zaapelował do gwiazdy PSG, by ten nadal grał dla Brazylii

Obaj mają na swoim koncie po 77 goli dla drużyny narodowej

Pele prosi Neymara o kontynuowanie reprezentacyjnej kariery

Brazylia była jednym z głównych faworytów do wygrania mundialu, jednak w ćwierćfinale przegrała po rzutach karnych z Chorwacją. Z pewnością nie można tutaj mówić o sensacji, bo Modrić i spółka to obecni wicemistrzowie świata, jednak taki wynik można traktować w kategoriach niespodzianki.

Po odpadnięciu z turnieju wyraźnie załamany był Neymar. – Nie zamykam drzwi przed drużyną narodową, ale nie gwarantuje też na 100 procent, że wrócę. Muszę to przemyśleć, dojść do wniosku co jest najlepsze dla mnie i dla drużyny – stwierdził Brazylijczyk.

Neymar strzelając gola na 1:0 w meczu z Chorwacji zdobył swoją 77. bramkę w reprezentacji i wyrównał rekord Pele, który dotychczas był najskuteczniejszym strzelcem Canarinhos wszechczasów. Wcześniej nie potrafili dogonić go między innymi Romario, Zico czy Ronaldo.

Pele, który w ostatnim czasie boryka się z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi, znalazł w sobie dużo siły, by spróbować przekonać Neymara, by ten nie kończył jeszcze reprezentacyjnej kariery.

– Wiesz, tak jak ja, że ​​żadna liczba nie jest większa niż radość z reprezentowania naszego kraju. Mam 82 lata i mam nadzieję, że po całym tym czasie zainspirowałem cię w jakiś sposób, aby zajść tak daleko. Twoje dziedzictwo jest dalekie od zakończenia. Inspiruj nas dalej. Będę nadal skakał z radości po każdym twoim golu, tak jak robiłem to w każdym meczu, w którym widziałem cię na boisku – przyznał Pele.

