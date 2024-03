Reprezentacja Brazylii w marcu zagra towarzyskie spotkania z Hiszpanią oraz Anglią. Selekcjoner Dorival Junior zdecydował, że powołanie do drużyny narodowej otrzyma 17-letni Endrick.

Imago / Yuri Murakami Na zdjęciu: Endrick

Endrick powołany do reprezentacji Brazylii

Brazylia zagra w marcu towarzysko z Hiszpanią oraz Anglią

17-latek od przyszłego sezonu będzie piłkarzem Realu Madryt

Reprezentacja Brazylii przygotowuje się do udziału w Copa America z nowym selekcjonerem na ławce. Na początku roku stery w zespole Canarinhos przejął Dorival Junior. 61-latek w piątek ogłosił listę powołanych piłkarzy na mecze towarzyskie z Hiszpanią oraz Anglią. Wśród powołanych piłkarzy znalazła się przyszła gwiazda światowego futbolu – Endrick.

LISTA DEFINIDA! 📄✅



Dorival Júnior anunciou hoje sua primeira convocação à frente da Seleção Brasileira! São 26 atletas que vão representar a Amarelinha nos amistosos contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.



Pra cima, Brasil! 💚💛 pic.twitter.com/zGGgm2kW4B — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 1, 2024

17-latek uważany jest za jeden z największych talentów w piłce nożnej. Latem bieżącego roku przeniesie się za 45 milionów euro do Realu Madryt. Aktualnie reprezentuje jeszcze barwy macierzystego klubu Palmeiras, gdzie mimo młodego wieku gra od kilku sezonów w pierwszym zespole.

Dla Endricka nie jest to pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji Brazylii. Wcześniej szansę debiutu otrzymał podczas listopadowych spotkań w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Napastnik Palmeiras spędził łącznie 26 minut na boisku w meczach przeciwko Kolumbii oraz Argentynie.

W rozpoczętym niedawno sezonie ligi brazylijskiej zagrał 4 mecze, w których raz wpisał się na listę strzelców.