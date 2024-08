Modrić zdecydował. Do tego turnieju będzie grał w reprezentacji

Luka Modrić ma już na koncie 178 występów w reprezentacji Chorwacji. Jednak 38-latek nie zamierza kończyć z grą w kadrze. Diario AS zdradza do kiedy pomocnik chce rywalizować na międzynarodowej arenie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić chce grać jeszcze przynajmniej przez dwa lata

Reprezentacja Chorwacji wróci do gry na początku września. Vatreni meczem z Portugalią (05.09) rozpoczną rywalizację w grupie pierwszej Ligi Narodów UEFA. W tej fazie czekają ich także pojedynki z Polską i Szkocją. Pierwsze spotkanie z Biało-Czerwonymi odbędzie się 8 września na Opus Arena w Osijeku. Rewanż zaplanowano na 15 października na PGE Narodowym w Warszawie.

Trener Zlatko Dalić rozesłał już powołania na wrześniowe starcia. W kadrze nie zabrakło takich piłkarzy jak Josko Gvardiol, Mateo Kovacić (obaj Manchester City), Josip Stanisić (Bayern Monachium) czy Luka Modrić (Real Madryt). 38-letni pomocnik w rozgrywkach Ligi Narodów będzie miał szansę na powiększenie swojego reprezentacyjnego dorobku do aż 184 meczów.

Diario AS zdradza, że Modrić nie myśli o końcu kariery w kadrze Chorwacji. Legenda Vatrenich ma jasny cel i chce grać przynajmniej do Mistrzostw Świata w 2026 roku. Czy brązowego medalistę MŚ w Katarze zobaczymy także w USA, Kanadzie i Meksyku? Jeżeli pozwoli mu na to zdrowie, to bez wątpienia powinniśmy spodziewać się jego obecności na kolejnym mundialu.

