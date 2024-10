Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Nico ma wiele jakości i doskonale rozumie grę – chwali kolegę Messi

Reprezentacja Argentyny podczas październikowego zgrupowania w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026 rozegrała dwa mecze. Mistrzowie Świata z 2022 roku rywalizowali z Wenezuelą oraz Boliwią. O ile wynik pierwszego spotkania to spore rozczarowanie (1:1), tak w drugim starciu odkupili swoje winy, deklasując rywala przed własną publicznością (6:0).

Podczas meczu z Boliwią w nocy z wtorku na środę po raz pierwszy w seniorskim zespole Albicelestes zadebiutował Nico Paz. 20-letni pomocnik, choć urodził się w Hiszpanii, to zdecydował się reprezentować na arenie międzynarodowej Argentynę. Lionel Scaloni dał mu okazję do pierwszego meczu w drużynie narodowej podczas spotkania z Boliwią, gdy wpuścił go na boisko w 73. minucie.

Nico Paz pokazał się z bardzo dobrej strony, a swój debiut ukoronował asystą przy trafieniu Leo Messiego. Legendarny piłkarz, który obecnie gra w Interze Miami w pomeczowym wywiadzie nie krył zachwytu nad młodszym kolegą. Messi był pod wrażeniem jakości piłkarza Como 1907 oraz zaznaczył, że pod skrzydłami Cesca Fabregasa rozwinie się w klasowego zawodnika.

– Nico Paz ma niesamowite nastawienie i właśnie dlatego jest tu, gdzie jest. Ma wiele jakości i doskonale rozumie grę. Jego sposób myślenia jest niesamowity, a jego trener Cesc Fabregas to mój przyjaciel, który pomoże mu się jeszcze bardziej rozwinąć – powiedział Leo Messi, cytowany przez Fabrizio Romano.

Paz latem zdecydował się odejść z Realu Madryt i dołączyć do Como 1907. W Serie A rozegrał jak dotąd 6 spotkań, w których zanotował 3 asysty. Z nowym klubem związał się umową do czerwca 2028 roku.