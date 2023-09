Reprezentacja Argentyny w nocy z czwartku na piątek pokonała Ekwador (1:0). Był to pierwszy mecz eliminacji do mistrzostw świata, a jedyną bramkę zdobył w pięknym stylu Lionel Messi.

IMAGO / Latin America News Agency Na zdjęciu: Lionel Messi

Reprezentacja Argentyny rozpoczęła eliminacje do mistrzostw świata od zwycięstwa

Obrońcy tytułu skromnie pokonali kadrę Ekwadoru

Jedynego gola w spotkaniu strzelił z rzutu wolnego Lionel Messi. Wyrównał tym samym rekord Luisa Suareza

Messi nadal to ma – piękny rzut wolny na wagę trzech punktów

W nocy z czwartku na piątek reprezentacja Argentyny rozpoczęła zmagania do Mistrzostw Świata 2026. Obrońcy tytułu z Kataru podejmowali u siebie rywali z Ekwadoru, w których składzie znalazł się, między innymi, Moises Caicedo.

Albicelestes bardzo długo męczyli się z niżej notowanym rywalem. Wtem, na kwadrans przed końcem, różnicę ponownie zrobił siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki. Lionel Messi podszedł do stojącej piłki i pięknym trafieniem z rzutu wolnego zapewnił swojej drużynie komplet punktów na start kwalifikacji.

LIONEL MESSI FREE KICK GOAL! 🇦🇷pic.twitter.com/yAsas0pRTQ — Roy Nemer (@RoyNemer) September 8, 2023

Wielu kibiców i ekspertów zastanawiało się, czy przenosiny 36-latka do Interu Miami nie wpłyną negatywnie na jego dyspozycję. Póki co, Argentyńczycy mogą odetchnąć spokojnie. Swoim ostatnim trafieniem wyrównał rekord Luisa Suareza dotyczący liczby zdobytych bramek w eliminacjach do mundialu w strefie Ameryki Południowej.

Messi notuje spektakularne wejście do Stanów Zjednoczonych. Dla nowej drużyny rozegrał 11 spotkań, w których ustrzelił 11 goli, a do tego dorzucił pięć asyst.

