fot. Imago / Jan Huebner Na zdjęciu: Hansi Flick

Reprezentacja Niemiec w sobotę będzie chciała w Wolfsburgu przerwać serię bez wygranej

Perzed spotkaniem z Japonią o zaufanie do selekcjonera Hansiego Flicka nalegał Lothar Matthaus

Ostatni wygrany mecz piłkarze Die Mannschaft zaliczyli 28 marca

Lothar Matthaus wsparł Flicka

Reprezentacja Niemiec w sobotę rozegra kolejne spotkanie towarzyskie, mierząc się na Volksvagen Arena z Japonią. Tymczasem ciekawą wypowiedzią podzielił się były reprezentant Niemiec.

– Hansi Flick przez ostatnie kilka miesięcy chciał eksperymentować. Wiem, że należy do tych, którzy zawsze szukają sposobu, aby stać się lepszym. Być może nie udało mu się go znaleźć. Zawsze jednak potrafi zareagować na porażkę. Mimo to wyciągnął wnioski, które mogą pomóc drużynie w przyszłości. To znaczy, że musimy nadal ufać Hansiemu – przekonywał Matthuas cytowany przez TZ.

W pięciu ostatnich meczach towarzyskich Niemcy wygrały tylko raz, gdy pokonały Peru (2:0). W pozostałych czterech spotkaniach nasi zachodni sąsiedzi ponieśli trzy porażki i w jednym starciu zremisowali.

Czytaj więcej: Odważne decyzje Flicka. Brak gwiazdy Bayernu i niespodziewany debiutant