fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Harry Kane

Reprezentacja Anglii pokonała we wtorek Wybrzeże Kości słoniowej (3:0) w spotkaniu towarzyskim rozegranym na Wembley. W trakcie meczu kibice Synów Albionu wygwizdali Harry’ego Maguire’a. W obronę defensora Manchesteru United wziął kapitan wyspiarzy.

Harry Maguire w Man Utd popełnia co jakiś czas rażące błędy, ale w kadrze jest kluczową postacią defensywy

29-latek jest ostatnio obciążony dużą krytyką, a kibice przed meczem Anglia – WKS wygwizdali piłkarza

Harry Kane wpisem na mediach społęcznościowch wsparł Maguire’a

Maguire ze wsparciem kadrowiczów

Reprezentacja Anglii była pewna gry na mistrzostwach świata w Katarze, więc marcowe terminy wykorzystała na rozegranie spotkań kontrolnych. 26 marca podopieczni Garetha Southgate’a pokonali Szwajcarię (2:1). Tymczasem we wtorkowy wieczór w pokonanym polu finaliści euro 2020 pozostawili WKS.

Synowie Albionu swoje spotkania wygrywają, ale kibice krytycznie oceniają grę Harry’ego Maguire’a. Zawodnik nie będzie najlepiej wspominał starcia na Wembley przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej.

– W ostatnich latach ciężko pracowaliśmy, aby nawiązać dobre relacje z kibicami. Gdy jednak słyszymy gwizdy w kierunku Harry’ego Maguire’a przed startem spotkanie, to uważamy, że to nie jest w porządku – napisał Harry Kane na Twitterze.

– To zawodnik, który dał nam wiele wspaniałych wspomnień. To sprawia, że zachowanie kibiców jest trudno do zrozumienia. Harry nie zasługuje na takie traktowanie. Otrzymał od nas wsparcie w szatni i powinien utrzymać je także od każdego fana reprezentacji Anglii – uzupełni kapitan Synów Albionu.

Reprezentacja Anglii już w piątek pozna swoich rywali na mundialu w Katarze. Wyspiarze są już teraz pewni, że na pewno nie trafią między innymi na Brazylię, Belgię, Francję, Hiszpanię, czy Argentynę, z którymi jest w pierwszym koszyku.

Czytaj więcej: Towarzyski hit na remis, zwycięstwa faworytów