Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Brazylii oddający hołd Pele

W czwartek 29 grudnia w wieku 82 lat zmarła legenda futbolu – Pele. Niedługo przed śmiercią Brazylijczyk wystosował specjalną prośbę do kapitana reprezentacji Canarinhos. Pele poprosił Neymara, by ten nie kończył jeszcze kariery reprezentacyjnej.

W czwartek świat opuściła prawdziwa legenda, postrzegany przez wielu za najlepszego w historii piłki nożnej zawodnika – Pele. Brazylijczyk zmarł w szpitalu w Sao Paulo po długiej walce z chorobą – nowotworem jelita grubego. Do tego w ostatnich tygodniach doszły jeszcze problemy z niewydolnością nerek i serca.

Niedługo przed śmiercią Pele opublikował niezwykle sentymentalną wiadomość skierowaną do Neymara. Były napastnik pogratulował snajperowi PSG wyrównania jego rekordu goli strzelonych dla reprezentacji Brazylii. Poprosił go również, by ten nie kończył jeszcze kariery reprezentacyjnej. Neymar zapowiedział taki krok po klęsce w Katarze, jakim było odpadnięcie z mundialu na etapie ćwierćfinału.

The football world pays its respects to Pelé 🙏 pic.twitter.com/QcEG5LYvbA — B/R Football (@brfootball) December 29, 2022

“Naszym największym obowiązkiem jako sportowców jest inspirowanie naszych obecnych i przyszłych kolegów, a przede wszystkim tych, którzy kochają ten sport […] Niestety nie był to dla nas w pełni szczęśliwy dzień. Zawsze jednak będziesz źródłem piłkarskiej inspiracji. Mój rekord przetrwał 50 lat i w tym czasie nikt się do niego nie zbliżył. Tobie, chłopcze, się to udało, co tylko świadczy o twojej wyjątkowości […] Twoje dziedzictwo jest dalekie od zakończenia. Inspiruj nas dalej. Będę nadal cieszył się każdym twoim golem tak, jak robiłem to w każdym meczu, w którym widziałem cię na boisku” – brzmi fragment emocjonalnego wpisu legendy reprezentacji Brazylii.

Neymar wzorem wielu gwiazd świata piłki postanowił pożegnać zmarłą w czwartek legendę w emocjonalnym wpisie. Kibice spodziewają się, że 30-latek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kadrze i zobaczą go jeszcze w koszulce Canarinhos.

