Oscar Tabarez, który prowadził Urugwaj przez ostatnie 15 lat, nie będzie już dłużej odpowiadał za wyniki tego kraju, poinformowała federacja.

Urugwajska federacja piłki nożnej ogłosiła komunikat, którego można było się spodziewać

Z posadą selekcjonera pożegnał się Oscar Tabarez

74-letni szkoleniowiec odpowiadał za wyniki Urugwaju łącznie przez 17 lat

Zmiana warty w Urugwaju

Przez ostatnie kilkanaście lat przyzwyczailiśmy się do tego, że Urugwaj to silny zespół nie tylko w Ameryce Południowej, ale również na świecie. La Celeste kwalifikowali się bowiem na każdy kolejny mundial, gdzie często osiągali wyniki ponad stan. To zasługa Oscara Tabareza.

Nazywany El Maestro 74-letni szkoleniowiec pierwszy raz objął Urugwaj w 1988 roku. Selekcjonerem La Celeste był przez dwa lata. W tym okresie awansował z kadrą na mundial w 1990 roku oraz zdobył srebrny medal na Copa America. Następnie wrócił do futbolu klubowego. Odpowiadał za wyniki Milanu, czy Cagliari.

W marcu 2006 roku Oscar Tabarez ponownie wziął odpowiedzialność za kadrę Urugwaju. Druga kadencja obfitowała w sukcesy. La Celeste wygrali Copa America w 2011 roku, a rok wcześniej dotarli do półfinału mistrzostw świata w RPA. Do niedawna El Maestro mógł chwalić się faktem, że jest najdłużej pracującym obecnie selekcjonerem drużyny narodowej na świecie. Sytuacja zmieniła się po sobotnim komunikacie.

📣 Comunicado de la AUF – 19/11/2021 pic.twitter.com/OSVXn2qpG4 — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 19, 2021

Urugwajska federacja piłki nożnej postanowiła rozwiązać kontrakt z Oscarem Tabarezem, który obowiązywał do 31 lipca 2022 roku. Urugwaj spisywał się bowiem bardzo słabo w trwających eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Czarę goryczy przelała porażka 0:3 z Boliwią. Na cztery spotkania przed końcem, La Celeste zajmują siódme miejsce w tabeli, ale do miejsca dającego awans tracą tylko punkt.

