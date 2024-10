Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Strategia powrotu do francuskiej kadry autorstwa Griezmanna

Reprezentacja Francji dość niespodziewanie straciła jednego z podstawowych zawodników w ostatnich latach. Antoine Griezmann w wieku 33 lat postanowił zakończyć karierę reprezentacyjną. O swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych. Licznik występów doświadczonego zawodnika Atletico Madryt zatrzymał się w drużynie narodowej na 137 występach, w których zdobył 44 bramki.

Griezmann w kadrze debiutował w marcu 2014 roku, a selekcjonerem był obecny szkoleniowiec Trójkolorowych, czyli Didier Deschamps. Ówczesny piłkarz Realu Sociedad rozegrał 68 minut w towarzyskim meczu z reprezentacją Holandii, który Francja wygrała (2:0). Na swoim koncie z drużyną narodową ma m.in. triumf w Mistrzostwach Świata w 2018 roku oraz tytuł króla strzelców Euro 2016. Brał udział w trzech mundialach (2014, 2018, 2022) oraz trzech turniejach Mistrzostw Europy (2016, 2020, 2024).

Decyzja o zakończeniu reprezentacyjnej kariery prawdopodobnie nie jest ostateczna. Jak informuje Romain Molina, istnieje szansa, że Antoine Griezmann w przyszłości wróci do francuskiej kadry. Według niego piłkarz wymyślił strategię powrotu do reprezentacji na podstawie przewidywanych problemów, które mogą spotkać zespół Deschampsa w przyszłości. Jeśli tak się stanie to Griezmann będzie mógł powtórzyć historię Zinedine Zidane’a, który po roku nieobecności (2004-2005) wrócił do reprezentacji Francji.