Fernando Santos w piątek ogłosił swoje pierwsze powołania do reprezentacji Polski. Wśród nich zabrakło miejsca dla Grzegorza Krychowiaka i Kamila Glika. Wywołało to niemałe zaskoczenie wśród dziennikarzy. Trener wytłumaczył brak powołania dla weteranów.

Pressfocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

W piątek poznaliśmy listę powołanych graczy reprezentacji Polski na marcowe mecze eliminacji do Euro

Fernando Santos nie zdecydował się powołać Kamila Glika i Grzegorza Krychowiaka

Portugalczyk wytłumaczył brak dwóch doświadczonych zawodników

Krychowiak i Glik poza kadrą reprezentacji Polski

Piątek oznaczał dla kibiców reprezentacji Polski pierwsze powołania Fernando Santosa. O godzinie 12:00 odbyła się konferencja prasowa, podczas której nowy szkoleniowiec biało-czerwonych poinformował, których zawodników postanowił powołać na marcowe mecze z reprezentacją Czech i Albanii.

Wśród nich zabrakło miejsca dla Grzegorza Krychowiaka i Kamila Glika, którzy od lat stanowili podporę reprezentacji Polski. Fernando Santos odniósł się do braku powołań dla nich.

‼Grzegorz Krychowiak poza reprezentacją Polski‼ To prawdziwa sensacja. Pierwsze powołania selekcjonera Fernando Santosa przyniosły prawdziwą niespodziankę. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) March 17, 2023

– Nigdy nie wypowiadam się o indywidualnych nazwiskach. Wytłumaczę natomiast proces powołań. Dla mnie to nowe doświadczenie – w dwóch krajach, które prowadziłem do tej pory dobrze znałem ligi. W Polsce jest inaczej. W moim przypadku nikt nie jest powoływany z powodu PESEL-u. Nie biorę pod uwagę wieku. Obserwujemy młodych zawodników i powoli będziemy ich dołączać do kadry. Musimy ich wprowadzać. Poznam ich na najbliższym zgrupowaniu – stwierdził trener.

Trener Polaków zdecydował się natomiast na powołanie do kadry debiutanta – Bena Ledermana z Rakowa Częstochowa. 22-latek uchodzi za wielki talent i niewykluczone, że wkrótce zadebiutuje w barwach biało-czerwonych.

