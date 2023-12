IMAGO / Marcelo Machado de Melo Na zdjęciu: Filipe Luis

Filipe Luis zakończy karierę w wieku 38 lat

Były reprezentant Brazylii wkrótce pożegna się z kibicami

Znany lewy obrońca ma polskie korzenie

Filipe Luis kończy karierę

Filipe Luis, były obrońca reprezentacji Brazylii, Atletico Madryt i Chelsea poinformował, że pod koniec sezonu zakończy karierę. Oznacza to, że ​​prawdopodobnie swój ostatni mecz dla Flamengo rozegra w niedzielę (3 grudnia) na stadionie Maracana. 38-letni lewy obrońca polskiego pochodzenia podjął decyzję po tym, jak w ostatnim czasie zmagał się z kilkoma kontuzjami.

– Uczucie, które we mnie pozostanie, to wdzięczność. Dziękuję klubowi, który postawił na mnie, który przyjechał do Madrytu, żeby mnie szukać, wszystkim kibicom, którzy wspierali mnie na stadionie, którzy śpiewali moje imię, tym, którzy pisali do mnie na Instagramie… Dziękuję bardzo. To były bez wątpienia najlepsze lata w moim życiu – podzielił się Filipe Luis za pośrednictwem Instagrama.