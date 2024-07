Anglia w poszukiwaniu nowego selekcjonera. Długa lista kandydatów

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Anglii

Kto może zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Anglii? BBC wskazało kandydatów

Reprezentacja Anglii ma za sobą mistrzostwa Europy, w których dotarła do finału. Ostatecznie nie dała rady pokonać Hiszpanii, ulegając w Berlinie ekipie Luisa de la Fuente jednym golem (1:2). Faktem stało się zatem to, że Synowie Albionu przegrali drugi z rzędu finał na europejskim czempionacie.

Tymczasem we wtorek 16 lipca faktem stało się, że Gareth Southagte przestał być selekcjonerem reprezentacji Anglii. Tym samym trwają poszukiwania nowego opiekuna dla wyspiarzy. BBC Sport wskazało kilku kandydatów na nowego selekcjonera Synów Albionu.

Mając na uwadze to, że Southgate został selekcjonerem reprezentacji Anglii, prowadząc wcześniej reprezentację młodzieżową do lat 21., może to dawać do myślenia. W związku z tym źródło przekonuje, że Lee Carsley może przejąć angielską ekipę.

Innym kandydatem jest Josep Guardiola. Hiszpan już od dłuższego czasu jest rozważany jako przyszły selekcjoner Synów Albionu. Notował już sukcesy w takich klubach jak: FC Barcelona, Bayern Monachium czy Manchester City. Zatem praca z reprezentacją Anglii może być dla Guardioli ciekawym wyzwaniem.

Kolejnym trenerem łączonym z Synami Albionu jest Eddie Howe. Według ekspertów bukmacherskich to jeden z głównych kandydatów na nowego szefa angielskiej ekipy. W gronie kandydatów wymieniani są też: Juergen Klopp, Mauricio Pochettino, Graham Potter czy Thomas Tuchel.

Reprezentacja Anglii swój kolejny mecz rozegra 7 września. Wyspiarze zmierzą się wówczas z Irlandią. Z kolei kilka dni później na drodze wyspiarzy stanie Finlandia. Oba spotkania odbędą się w Lidze Narodów UEFA.

