PA Images / Alamy Na zdjęciu: Lee Carsley

Anglia ma tymczasowego selekcjonera

Reprezentacja Anglii na Euro 2024 spisywała się niejednoznacznie. Z jednej strony Synowie Albionu grali bardzo przeciętny, wręcz słaby futbol, który nie był przyjemny do oglądania dla nikogo, a z drugiej dotarli oni dzięki temu do finału turnieju. Tam jednak okazali się gorsi od reprezentacji Hiszpanii i do domu, pomimo drugiego finału mistrzostw Europy z rzędu, musieli wrócić bez pucharu, a jak się później okazało, także bez selekcjonera, bowiem Gareth Southgate wraz z końcem Euro zrezygnował z pracy.

Tym samym od zakończenia mistrzostw w Niemczach Anglicy poszukiwali nowego selekcjonera. W gronie kandydatów wymieniano najróżniejsze nazwiska, od Jurgena Klopp, przez Eddiego Howa, aż po nawet kobietę, Sarine Wiegman. Już jednak wiadomo, że nikt z tych kandydatów nie będzie prowadził reprezentacji Anglii w najbliższym czasie. Tamtejsza federacja poinformowała, że nowym, aczkolwiek tymczasowym selekcjonerem został Lee Carsley.

Niemniej władze związku chcą dać sobie jeszcze trochę czasu w poszukiwaniu nowego kandydata i Carsley poprowadzi zespół prawdopodobnie tylko podczas wrześniowego zgrupowani i meczów Ligi Narodów UEFA. 50-latek do tej pory pracował jako trener reprezentacji Anglii do lat 21. W przeszłości Carsley pracował m.in. w młodzieżowych zespołach Manchesteru City.

Czytaj więcej: Chelsea bliska sprowadzenia napastnika. Jest porozumienie