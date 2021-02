Włoskie media bez litości dla Zielińskiego. “Zero jakości, totalne nic”

Piotr Zieliński zaliczył bezbarwny występ w środowym spotkaniu SSC Napoli przeciwko Atalancie BC. Azzurri przegrali na wyjeździe 1:3. Tym samym podopieczni Gennaro Gattuso odpadli z Pucharu Włoch. Reprezentant Polski został natomiast mocno skrytykowany przez włoskie media na swoją grę.

Piotr Zieliński w meczu z ekipą z Bergamo zagrał od pierwszej minuty. Występ polskiego pomocnika nie był jednak udany. Były zawodnik Udinese Calcio nie tylko nie był w stanie wpłynąć na losy rywalizacji, ale też notował nieudane zagrania. Na placu gry spędził ostatecznie 64 minuty.

Nie może zatem dziwić, że w czwartkowych wydaniach włoskich dzienników sportowych lawina krytyki spadła na Zielińskiego. La Gazzetta dello Sport oceniła występ 26-latka na “4”. To zdecydowanie najniższa nota ze wszystkich piłkarzy Napoli za środowe spotkanie.

“Nie podłączał się do ofensywnej gry i nie wspomagał obrony. Wykonywał niepotrzebne zygzaki” – ocenili występ Polaka dziennikarze najpopularniejszego włoskiego dziennika sportowego.

Dziennikarze zmiażdżyli reprezentanta Polski

Wcale nie lepsze oceny Zieliński otrzymał od Corriere dello Sport, gdzie dziennikarze nie szczędzili również krytycznych słów w kierunku Polaka. Dodajmy, że otrzymał notę “4,5”.

“Zero jakości, zero wkładu w konstrukcję akcji, totalne nic. De Roon z łatwością odciął go od gry, zresztą on sam się wyłączył. Po przerwie dał znak życia, ale zbyt słaby, by uniknąć zmiany” – skomentował mecz w wykonaniu Polaka dziennik z Rzymu.

Włosi dziś bez litości dla Zielińskiego. Najniższe oceny od GdS (4) i Cds (4,5). “Zero jakości, zero wkładu w konstrukcję akcji, totalne nic. De Roon z łatwością odciął go od gry, zresztą on sam się wyłączył. Po przerwie dał znak życia, ale zbyt słaby, by uniknąć zmiany”. pic.twitter.com/UhnOs3EYe8 — Marcin Nowomiejski (@mnowo8) February 11, 2021

Zieliński w trakcie trwającej kampanii rozegrał łącznie 27 spotkań w szeregach Napoli. Na koncie Polaka jest pięć goli i pięć asyst. 56-krotny reprezentant Polski ma kontrakt z włoskim klubem do końca czerwca 2024 roku. Zawodnik latem minionego roku przedłużył swoją umowę. Rynkowa wartość polskiego pomocnika szacowana jest na 40 milionów euro.

Okazję na poprawę swoich notowań Zieliński będzie miał już w sobotę, gdy jego zespół zmierzy się z Juventusem. Spotkania rozegrane zostanie na Stadio Diego Armando Maradona.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin