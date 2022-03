fot. PressFocus Na zdjęciu: Andrij Szewczenko

AC Milan we wtorkowy wieczór mierzył się w półfinale Pucharu Włoch z Interem Mediolan. Przed starciem derbowym miało miejsce kilka gestów solidarność z narodem Ukrainy po agresji Rosji.

Andrij Szewczenko w specjalnym oświadczeniu prosił o wsparcie pokoju na Ukrainie

Niedoszły selekcjoner reprezentacji Polski ostatnio przeżywa trudne chwile

Agresja Rosji na Ukrainie każdego dnia przynosi nowe ofiary

Szewczenko z emocjonalnym przekazem

AC Milan przystępował do potyczki z Interem Mediolan jako gospodarz. W związku z tym przedstawiciele tego klubu przed spotkaniem przekazali widzom kartki z ukraińską flagą i napisem: Pokój.

Pewnego rodzaju oświadczenie wyraziła również legenda Rossonerich Andrij Szewczenko. Były reprezentant Ukrainy przekazał wiadomość, która sugerowała, aby wojna dobiegła końca.

“Drodzy włoscy przyjaciele, proszę was z San Siro o wsparcie pokoju na Ukrainie. Naród ukraiński chce pokoju, bo pokój nie ma granic, bo to, co nas łączy, musi być silniejsze niż to, co nas dzieli. Zatrzymajmy razem tę wojnę. Ściskam was wszystkich” – mówił Szewczenko w materiale wideo puszczonym na telebimach na stadionie.

AC Milan and Ukrainian legend Andriy Shevchenko shared a message of peace ahead of the Coppa Italia match between Milan and Inter. 🇺🇦 pic.twitter.com/aifPJDCGqO — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 1, 2022

Tymczasem piłkarze Milanu i Interu przed rozpoczęciem spotkania ustawili transparent wzywający do pokoju. Spotkanie rewanżowe z udziałem obu ekip zaplanowane jest na 20 kwietnia.

Inter and Milan united for peace pic.twitter.com/McQGXX5sV9 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 1, 2022

Milan w drodze do półfinału Coppa Italia pokonał Lazio (4:0). Z kolei Inter okazał się lepszy od Romy (2:0). Ostatnim zwycięzcą Pucharu Włoch był natomiast Juventus, który w maju minionego roku pokonał Atalantę (2:1) w finale rozgrywanym na MAPEI Stadium.

