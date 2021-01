We wtorek poznaliśmy pierwszego ćwierćfinalistę rozgrywek o Puchar Włoch. Awans do najlepszej ósemki wywalczył AC Milan, ale nie przyszło mu to łatwo. Podopieczni Stefano Piolego potrzebowali rzutów karnych, aby uporać się z Torino.

Milan do meczu z Torino przystępował w roli zdecydowanego faworyta. Gospodarze chcieli potwierdzić swoją wyższość nad rywalem, którego kilka dni temu pokonali 2:0 w meczu ligowym. Goście z Turynu liczyli natomiast na sprawienie niespodzianki, tym bardziej że w wyjściowym składzie Milanu doszło do sporych zmian.

Pierwsza połowa meczu była wyrównana, ale brakowało w niej dogodnych sytuacji do zdobycia gola. Zdecydowanie ciekawiej było w drugiej odsłonie, w której odważniej zaczęli grać Rossoneri. Liczne ataki Milanu nie przyniosły jednak efektu. Goli nie obejrzeliśmy również w dogrywce i o awansie do ćwierćfinału musiał zadecydować rzuty karne. W tym elemencie gospodarze byli bezbłędni i wygrywając 5:4 wywalczyli awans.

Kolejne spotkania 1/8 finału Coppa Italia rozegrane zostaną w środę. Na murawę wybiegną między innymi drużyny Interu Mediolan, Napoli i Juventusu. Sprawdź zapowiedzi i nasze typy.

14:00 13. stycznia 2021 Fiorentina Inter Mediolan 4.50 4.15 1.74 16:45 13. stycznia 2021 SSC Napoli Empoli 1.28 6.25 11.0 19:45 13. stycznia 2021 Juventus Turyn Genoa 1.37 5.15 8.90 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 12. stycznia 2021 23:41 .



