Juventus rozgromił Salernitanę 6:1 w 1/8 finału Pucharu Włoch. Bianconeri rozegrali świetne zawody, ale trener Massimiliano Allegri i tak znalazł powody do niepokoju.

IMAGO / Alberto Gandolfo Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus odniósł wielkie zwycięstwo w Pucharze Włoch

Bianconeri rozbili Salernitanę 6:1

Massimiliano Allegri i tak znalazł powody do niepokoju

Allegri studzi nastroje po zwycięstwie z Salernitaną

Juventus awansował do ćwierćfinału Pucharu Włoch, pokonując Salernitanę 6:1. Ekipa z Allianz Stadium nie dała przyjezdnym żadnych szans, choć pierwsza połowa nie była aż tak spektakularna. Właśnie na to uwagę zwrócił Massimiliano Allegri, który pomimo wysokiego zwycięstwa znalazł powody do niepokoju.

– Musimy poprawić błędy z pierwszej połowy, mam na myśli precyzję i jakość podań. Mogliśmy zakończyć pierwszą połowę wynikiem wyższym niż 2:1. Teraz cieszmy się zwycięstwem, ale jutro pomyślimy o Salerno. Nie możemy tracić punktów w lidze – mówił trener Juventusu.

– Czy dobrze się bawiliśmy? Poprawiamy się, ale nie możemy wpaść w pułapkę dobrej zabawy bez wygrywania. Musimy znaleźć równowagę – skomentował.

