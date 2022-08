PressFocus Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik zdobył bramkę w pierwszym oficjalnym spotkaniu Benevento w tym sezonie. Czarownicy do przerwy przegrywają z Genoą (1:2).

Benevento w poniedziałek rozpoczęło sezon meczem w Pucharze Włoch

Do przerwy Czarownicy przegrywali z Genoą 1:2

Jedyne trafienie dla drużyny zdobył po rzucie rożnym Kamil Glik

Glik zdobył gola w swoim stylu i dał nadzieję Benevento

Kamil Glik zdecydował się pozostać na kolejny sezon w drugoligowym Benevento. Jego zespół w poniedziałek rozgrywa pierwsze oficjalne spotkanie w tej kampanii. Mowa o wyjazdowym starciu w Pucharze Włoch przeciwko Genoi. Do przerwy fani gości nie mieli wielu okazji do radości. Między 35. a 45. minutą dwukrotnie do siatki trafił Albert Gudmundsson; co ciekawe, po dwóch asystach Massimo Cody. Kamil Glik już w doliczonym czasie gry dał jednak nadzieję swoim kolegom. Zdobył typową dla siebie bramkę, strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Tymczasem reprezentant Polski otworzył swoje konto już w pierwszym spotkaniu nowej kampanii. Mecz pomiędzy Genoą i Benevento wciąż trwa.

