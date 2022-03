fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

ACF Fiorentina w środowy wieczór zmierzy się w pierwszym spotkaniu półfinałowym Coppa Italia z Juventusem. Przed tym starciem klub z Florencji wydał oświadczenie, w którym zwraca się do kibiców, aby unikali obraźliwych okrzyków w kierunku Dusana Vlahovicia.

Fiorentina o finał Coppa Italia powalczy w środowy wieczór z Juve

Przed starciem na Stadio Artemio Franchi uwagę przykuwa Dusan Vlahović

22-latek jeszcze kilka tygodni temu bronił barw Violi, a teraz stanie po przeciwnej stronie barykady

Vlahović trafi do kotła nienawiści?

ACF Fiorentina zimą sprzedała do Juve serbskiego zawodnika za 80 milionów euro. Tuż przed transferem Vlahovicia do Juventusu pod Stadio Artemio Franchi pojawiły się transparenty z pogróżkami do piłkarza. Tymczasem policja była zmuszona patrolować sytuację pod domem reprezentanta Serbii.

W tej kampanii Vlahović był już celem fanów, którzy obraźliwymi krzykami “obdarowywali” zawodnika w trakcie potyczki z Atalantą, w której Fiorentina wygrała (2:1). Przedstawiciele władz Fioletowych nie chcą, aby sytuacja powtórzyła się w środę wieczorem.

“Fiorentina dziękuje tym kibicom, którzy będą na stadionie obok drużyny w trakcie środowego meczu Fiorentina – Juventus” – brzmi oświadczenie.

“Z tej okazji prosimy naszych fanów, aby wsparli zespół całą swoją pasją i sercem. Aby drużyna przez te 90 minut odczuła waszą sympatię. Jednocześnie unikajcie obraźliwych przyśpiewek i dyskryminacji, które nie mają nic wspólnego z naszą kulturą i historią” – czytamy dalej.

Vlahović był w poprzedniej kampanii na drugim miejscu pod względem ilości strzelonych goli, biorąc pod uwagę pięć najlepszych lig w Europie. Strzelił 17 goli w 21 spotkaniach, występując w Fiorentinie.

