Pięć goli w Bergamo, drugi półfinalista Pucharu Włoch wyłoniony

Atalanta Bergamo została drugim półfinalistą rozgrywek o Puchar Włoch. W pierwszym ze środowych spotkań 1/4 finału pokonała u siebie 3:2 Lazio.

Mecz nie mógł się lepiej ułożyć dla gospodarzy, którzy już w siódmej minucie wyszli na prowadzenie. Wynik otworzył Berat Djimsiti, który trafił do siatki z kilku metrów dobijając obroniony przez bramkarza strzał jednego ze swoich kolegów. Na odpowiedź Lazio nie trzeba było długo czekać. Ta nadeszła już dziesięć minut później. Po precyzyjnym dośrodkowaniu Francesco Acerbiego z lewego skrzydła, precyzyjnym uderzeniem głową golkiperowi Atalanty Bergamo szans nie dał Vedat Muriqi.

W 35. minucie świetną indywidualną akcję przeprowadził Acerbi. Najpierw odebrał piłkę jednemu z rywali, następnie wpadł w pole karne, minął obrońcę i pewnym strzałem umieścił piłkę w siatce. Dwie minuty później tablica wyników ponownie jednak wskazywała rezultat remisowy. Do wyrównana doprowadził Rusłan Malinowski, który pozbawiony opieki na dwunastym metrze od bramki otrzymał świetne podanie od Luisa Muriela, a następnie zmusił Jose Reinę do kapitulacji. Przed przerwą wynik nie uległ już zmianie.

Czerwona kartka i skuteczna defensywa

Druga połowa fatalnie rozpoczęła się od Atalanty. Drużyna Gian Piero Gasperiniego od 54. minuty musiała grać w osłabieniu. Z boiska wyrzucony został Jose Palomino. Gra w dziesiątkę nie w niczym jednak nie przeszkodziła gospodarzom, którzy trzy minuty później wyszli na prowadzenie. Po podaniu Cristiana Romero sytuację sam na sam z bramkarzem Lazio wykorzystał Aleksiej Miranczuk.

Dziesięć minut później Atalanta zmarnowała wyśmienitą okazję do zdobycia czwartego gola. Rzutu karnego podyktowanego za faul Wesleya Hoedta na Duvanie Zapacie nie zdołał wykorzystać sam poszkodowany. Lazio mimo optycznej przewagi nie potrafiło natomiast znaleźć sposobu na defensywę rywali. Gospodarze świetnie bronili dostępu do własnej bramki i utrzymali korzystny dla siebie rezultat do ostatniego gwizdka sędziego.

Atalanta została drugim półfinalistą obecnej edycji rozgrywek o Puchar Włoch. W kolejnej rundzie zmierzy się na wyjeździe ze zwycięzcą czwartkowego pojedynku pomiędzy Napoli i Spezią. We wtorek awans do najlepszej czwórki rozgrywek wywalczył natomiast Inter Mediolan, który w derbowym meczu pokonał 2:1 Milan.