Puchar Polski: Znamy dokładny terminarz 1/8 finału

Szesnaście drużyn walczy o zwycięstwo

W rozgrywkach Pucharu Polski pozostało już tylko szesnaście drużyn, które powalczą o końcowy triumf. Najwięcej przedstawicieli ma oczywiście Ekstraklasa – dziewięciu. W stawce pozostają jeszcze cztery zespoły z pierwszej ligi, jeden z drugiej i dwa z trzeciej. Trofeum broni Wisła Kraków, która w zeszłym sezonie sensacyjnie ograła w finale Pogoń Szczecin. W 1/8 finału Biała Gwiazda zmierzy się z Polonią Warszawa.

Wśród największych faworytów do wygrania Pucharu Polski wymienia się Jagiellonię Białystok oraz Legię Warszawa. Obie te ekipy biją się o najwyższe cele, a dodatkowo grają w europejskich pucharach. Mistrzów Polski czeka wyjazdowa potyczka z drugoligową Olimpią Grudziądz. Legia zagra natomiast w delegacji z ŁKS-em Łódź.

Poznaliśmy terminarz 1/8 finału Pucharu Polski. Zabawa rozpocznie się we wtorek 3. grudnia o godzinie 12:00, kiedy to Sandecja Nowy Sącz podejmie u siebie Puszczę Niepołomice. Tę fazę zakończy starcie ŁKS – Legia, do którego dojdzie w czwartek 5. grudnia o godzinie 18:00. Wszystkie mecze będą transmitowane na antenie TVP Sport.

Oficjalny terminarz 1/8 finału Pucharu Polski

03.12.2024 (wtorek)

Sandecja Nowy Sącz – Puszcza Niepołomice (12:00)

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice (15:00)

Polonia Warszawa – Wisła Kraków (21:00)

04.12.2024 (środa)

Unia Skierniewice – Ruch Chorzów (15:00)

Korona Kielce – Widzew Łódź (18:00)

Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin (21:00)

05.12.2024 (czwartek)

Olimpia Grudziądz – Jagiellonia Białystok (15:00)

ŁKS Łódź – Legia Warszawa (18:00)