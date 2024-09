Pogoń Szczecin nie potknęła się w Rzeszowie. Dwie asysty Kamila Grosickiego w Pucharze Polski [WIDEO]

Pogoń Szczecin awansowała do drugiej rundy Fortuna Pucharu Polski. We wtorkowym meczu Portowcy pokonali Stal Rzeszów (3:0). Dwie asysty w spotkaniu zaliczył Kamil Grosicki.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin gra dalej w Pucharze Polski

We wtorkowym meczu Fortuna Pucharu Polski pierwszoligowa Stal Rzeszów mierzyła się z Pogonią Szczecin. Drużyna Marka Zuba świetnie rozpoczęła sezon ligowy, wygrywając pięć z sześciu pierwszych spotkań. Jednak ostatnie cztery mecze przyniosły spadek formy. Bowiem trzy remisy i jedna porażka zahamowały ich imponującą serię. Tymczasem Portowcy rozpoczynają swoją przygodę z tegorocznym krajowym pucharze, mając w pamięci bolesną porażkę w tegorocznym finale z Wisłą Kraków na PGE Narodowym, gdzie przegrali w dramatycznych okolicznościach.

Już w 8. minucie blisko trafienia był Kamil Grosicki, ale były reprezentant Polski uderzył w poprzeczkę. Goście w końcu udokumentowali przewagę w 24. minucie. Grosicki zagrał piętą do Rafała Kurzawy, który bez wahania uderzył z pierwszej piłki, a futbolówka po odbiciu od poprzeczki wpadła prosto do siatki.

Druga połowa rozpoczęła się od mocnego ataku zespołu Roberta Kolendowicza. W 48. minucie najpierw Adrian Przyborek sprawdził czujność bramkarza gospodarzy, a dobitka Wahana Biczachczjana została wybita z linii bramkowej. Pogoń podwyższyła wynik w 71. minucie. Kamil Grosicki idealnie dośrodkował na głowę Efthymiosa Koulourisa, a Grek nie miał kłopotów, by wpakować futbolówkę do bramki. Wynik meczu ustalił Wahan Biczachczjan po asyście Przyborka. Tym samym szczecinianie zdołali awansować do 1/16 finału Pucharu Polski.

KOULURIS! ⚽️@PogonSzczecin strzela na dwa zero. Druga asysta Kamila Grosickiego 🅰 pic.twitter.com/zG4bM7vex4 — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 24, 2024

Stal Rzeszów – Pogoń Szczecin 0:3 (0:1)

0:1 Rafał Kurzawa 24′

0:2 Efthymios Koulouris 71′

0:3 Wahan Biczachczjan 85′