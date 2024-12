Vuković chce zmiany w Pucharze Polski. Padła ciekawa propozycja

Puchar Polski to rozgrywki, które są bardzo elektryzujące. Niemniej do ideału daleka droga. Aleksandar Vukovic ostatnio zaproponował wprowadzenie zmian w regulaminie rozgrywek.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Aleksand Vuković zaapelował o rezygnacji z dogrywki w Pucharze Polski

Puchar Polski w tej kampanii jest bardzo emocjonujący. Jak na razie pewne gry w 1/4 finału s a takie ekipy jak: Korona Kielce, Piast Gliwice, Puszcza Niepołomice, Ruch Chorzów czy Polonia Warszawa. Za burtą rozgrywek są natomiast takie zespoły jak Wisła Kraków, Lech Poznań czy Śląsk Wrocław. Drużyna z Okrzei wywalczyła przepustkę do ćwierćfinału dzięki wygranemu konkursowi jedenastek. Tymczasem szkoleniowiec Piasta przedstawił plan, który miałby polegać na zlikwidowaniu dogrywki w Pucharze Polski.

Dar z niebios dla polskiej piłki

– To wszystko, co ma miejsce, skłoniło mnie do refleksji. Ja ten Puchar Polski bardzo lubię. Od momentu, gdy finał rozgrywany jest na Stadionie Narodowym, te rozgrywki wyglądają naprawdę godnie. Przepis jest przepisem, gramy jeden mecz. Wielokrotnie duże znaczenie ma losowanie. Szczególnie gdy są to zespoły z samego poziomu rozgrywek. Minusem tego wszystkiego są dla mnie dogrywki – mówił Aleksandar Vuković cytowany przez Transfery.info.

– (…) Optymalnym rozwiązaniem dla Pucharu Polski byłoby 90 minut i rzuty karne w przypadku remisu. Myślę, że ogólnie za dużo jest tych dogrywek – dodał szkoleniowiec ekipy z Gliwic.

Piast swojego kolejnego rywala w krajowym pucharze pozna w piątek 6 grudnia. Tymczasem spotkania 1/4 finału Pucharu Polski zaplanowane są na 26 lutego.

Czytaj więcej: Ruch zrobił swoje w Skierniewicach, zakończył się piękny sen Unii [WIDEO]