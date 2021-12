PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Arka Gdynia

W piątek 3 grudnia odbyło się losowanie 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski. W najciekawszym meczu zmierzą się ze sobą wygrany z meczu Piast Gliwice – Górnik Zabrze z Lechem Poznań. W innym interesującym spotkaniu Arka Gdynia podejmie Raków Częstochowa – taki mecz miał miejsce w finale tych rozgrywek w maju tego roku.

Pary 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski prezentują się bardzo interesująco

Mecze ćwierćfinałowe tych rozgrywek zaplanowano wstępnie na 2 marca 2022 roku. Dokładny terminarz poznamy wkrótce

Zwycięzcy meczów awansują do półfinałów i zainkasują po 380 tysięcy złotych nagrody

Losowanie 1/4 finału Pucharu Polski

W czwartek Wisła Kraków pokonała na wyjeździe Widzew Łódź 3:1 w meczu 1/8 finału Pucharu Polski. Było to przedostatnie spotkanie tej rundy. Jedynym meczem, który się jeszcze nie odbył w tej fazie rozgrywek jest starcie Piast Gliwice – Górnik Zabrze, które zostało przełożone ze względu na potwierdzone przypadki zakażenia zawodników gospodarzy wirusem SARS-CoV-2.

Wcześniej awans do najlepszej ósemki Turnieju Tysiąca Drużyn zapewniły sobie: Olimpia Grudziądz, Górnik Łęczna, Lech Poznań, Raków Częstochowa, Arka Gdynia i Legia Warszawa. Największą niespodzianką w tym zestawieniu jest Olimpia, która choć znana dobrze na kibicowskim szlaku, to obecnie gra w III lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym w kraju. Jest spora szansa, że w przyszłym sezonie zobaczymy ją o szczebel wyżej, ponieważ lideruje grupie II, ale na razie, na papierze wydawała się najłatwiejszym rywalem i w Krakowie na pewno nie mogą narzekać na losowanie.

Wyniki 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski

Olimpia Grudziądz Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3:3 (karne 4:2) Korona Kielce Górnik Łęczna 1:2 Garbarnia Kraków Lech Poznań 0:4 Bruk-Bet Termalica Raków Częstochowa 0:2 Arka Gdynia Zagłębie Lubin 2:1 Motor Lublin Legia Warszawa 1:2 Widzew Łódź Wisła Kraków 1:3 Piast Gliwice Górnik Zabrze Przełożony

Broniący tytułu Raków Częstochowa pewnie pokonał w Niecieczy Bruk-Bet Termalicę. Tym razem drużyna spod Jasnej Góry będzie miała teoretycznie nieco łatwiejsze zadanie. Zdobywcy Pucharu Polski zagrają z Arką Gdynia.

Ćwierćfinały Fortuna Pucharu Polski – wyniki losowania, pary

Legia Warszawa – Górnik Łęczna

Arka Gdynia – Raków Częstochowa

Olimpia Grudziądz – Wisła Kraków

Piast Gliwice/Górnik Zabrze – Lech Poznań

Znamy pary 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski 🏆🇵🇱 pic.twitter.com/TgLmtheXiA — Fortuna Puchar Polski (@PZPNPuchar) December 3, 2021

Zwycięzca meczu Piast Gliwice – Górnik Zabrze zagra z Lechem Poznań i bez względu na to, który śląski zespół awansuje, będzie to hit ćwierćfinałów. W pozostałych meczach widać zdecydowanych faworytów. Wisła Kraków pojedzie do Grudziądza, ale trudno sobie wyobrazić, aby Olimpia mogła się jej postawić. Górnik Łęczna zwykle słabo radzi sobie w stolicy. Legia na pewno będzie chciała powalczyć o końcowy triumf, więc w marcu wybiegnie w najsilniejszym zestawieniu przeciwko Dumie Lubelszczyzny. W Gdyni Arka zagra z Rakowem. Obrońca trofeum jest w świetnej formie na obu frontach, więc i tym razem będzie faworytem tego starcia. W maju w finale Fortuna Pucharu Polski Raków okazał się lepszy, więc gdynianie będą chcieli się odkuć, ale zadanie nie będzie łatwe.