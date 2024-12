Wisła Kraków nie wywiązała się z roli faworyta w meczu z Polonią Warszawa w Pucharze Polski. Czarne Koszule pokonały Białą Gwiazdę po dogrywce (3:2) i awansowały do 1/4 finału.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Warszawa - Wisła Kraków

Polonia Warszawa wyeliminowała Wisłę Kraków z Pucharu Polski

Wisła Kraków we wtorkowy wieczór mierzyła się z Polonią Warszawa w meczu, którego stawką był awans do 1/4 finału Pucharu Polski. Faworytem rywalizacji była Biała Gwiazda. Czarne Koszule nie zamierzały jednak składać broni. Tym samym zapowiadała się ciekawa batalia.

Skrót meczu Wisły Kraków

W pierwszej odsłonie rywalizacji nie brakowało emocji. W każdym razie na przerwę w lepszych nastrojach udali się piłkarze Mariusza Jopa. Wisła pierwszą bramkę zdobyła w szóstej minucie. W roli głównej wystąpił Frederico Duarte, który oddał mocny strzał. Bez szans był Mateusz Kuchta.

Tymczasem trafienie na 2:0 dla krakowskiej ekipy padło w 39.minucie. Kolejny raz do protokołu meczowego wpisał się ofensywny pomocnik z Portugalii. Duarte popisał się technicznym strzałem sprzed pola karnego. Tym samym ekipa z Krakowa mogła z optymizmem spoglądać na dalszą część zawodów.

Stołeczna ekipa przeszła drogę z piekła do nieba

Po zmianie stron gospodarze wzięli się jednak za odrabianie strat, Na efekty nie trzeba było długo czekać. Najpierw trafienie kontaktowe zanotował Ilkay Durmus, pokonując Antona Cziczkana w 55. minucie. 120 sekund ten sam zawodnik Czarnych Koszul ponownie wpisał się na listę strzelców. Tym samym zawody zaczęły się tak naprawdę od początku.

Do końca podstawowego czasu gry wynik nie uległ już zmianie i zwycięzcę wyłonić dogrywką. W niej w pierwszych fragmentach z bardzo dobrej strony pokazali się goście. Wprowadzony na boisko w 94. minucie Angel Rodado mógł nawet zdobyć bramkę, ale jego strzał z jedenastki obronił Mateusz Kucha. Tymczasem w 108. minucie Bartłomiej Poczobut wyprowadził Polonię na prowadzenie i obiekt przy ulicy Konwiktorskiej obiegła szalona radość. Do końca meczu rezultat już się nie zmienił i awans do ćwierćfinału Pucharu Tysiąca Drużyn wywalczyła ekipa Mariusza Pawlaka.

Polonia Warszawa – Wisła Kraków 3:2 pd. (2:2) (0:2)

0:1 Frederico Duarte 6′

0:2 Frederico Duarte 39′

1:2 Ilkay Durmus 55′

2:2 Ilkay Durmus 57′

3:2 Bartłomiej Poczobut 108′

