Za nami pierwszy z dwóch półfinałowych meczów Southampton – Newcastle. Eddie Howe i spółka wygrali 1:0 w Pucharze Ligi Angielskiej i są blisko finału.

Newcastle jest na dobrej drodze do finału Pucharu Ligi Angielskiej

Zespół ten pokonał we wtorek 1:0 Southampton

Kilka minut na boisku spędził Jan Bednarek

Puchar Ligi Angielskiej: zacięty bój w pierwszym półfinale

Puchar Ligi Angielskiej to rozgrywki, które nie są priorytetem dla angielskich gigantów. Możne to tłumaczyć fakt, że w półfinale znalazło się Southampton oraz Newcastle. Pierwszy z zespołów walczy w tym sezonie o utrzymanie. Z kolei drugi to rewelacja ligi angielskiej. To Sroki były faworytem do wygranej na St. Mary’s Stadium.

W pierwszej połowie kontrolę nad przebiegiem spotkania miało Newcastle. To przyjezdni mieli przewagę w posiadaniu piłki. Wykreowali oni także dwukrotnie więcej sytuacji strzeleckich. Mimo tego nie doczekaliśmy się bramek przed przerwą.

Po zmianie stron obejrzeliśmy znacznie bardziej ofensywne widowisko. Southampton doszło do głosu w ofensywie Trafiło nawet do siatki, ale gol ten został anulowany. Była to przygnębiająca wiadomość dla gospodarzy, ponieważ zabrano im bramkę przy stanie 0:1. Kilka chwil wcześniej z prawidłowo strzelonego gola cieszył się Joelinton, któremu asystował Alexander Isak. Newcastle pokonało 1:0 Southampton, dla którego kilka minut zagrał Jan Bednarek. Wracający z wypożyczenia do Aston Villi Polak, zameldował się na boisku w 88. minucie. Rewanżowe spotkanie odbędzie się 31 stycznia w Newcastle.