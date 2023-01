PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

FC Barcelona pokonała w środę Real Sociedad (1:0) i zameldowała się w półfinale Pucharu Króla. Fantastyczne spotkanie okraszone golem rozegrał Ousmane Dembele. Po zakończeniu spotkania Xavi Hernandez wypowiadał się na temat Francuza w samych superlatywach.

FC Barcelona pokonała Real Sociedad (1:0) w ćwierćfinale Pucharu Króla

Fantastyczne spotkanie rozegrał Ousmane Dembele

Xavi Hernandez uważa, że Francuz jest jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie

“U Dembele zmieniła się mentalność”

FC Barcelona kontynuuje okres dobrej formy. Niedawno sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, a w środę zespół zrobił krok ku drugiemu trofeum podczas kadencji Xaviego Hernandeza. W ćwierćfinale Pucharu Króla Blaugrana pokonała Real Sociedad (1:0).

– Dzisiaj większość kwestii boiskowych była pozytywna. Zrelaksowaliśmy się na kilka minut – to nie może się powtarzać. Był moment, w którym powinniśmy strzelić drugą bramkę. Tego nam brakuje w ostatnich spotkaniach. Nie możemy sami dawać rywalom okazji. Ogólnie był to dobry mecz, ale musimy się poprawić w pewnych kwestiach – ocenił mecz Xavi Hernandez. Warto docenić fakt, że Real Sociedad podchodził do tego starcia po serii dziewięciu kolejnych zwycięstw na wszystkich frontach.

Bezapelacyjnym bohaterem Dumy Katalonii był Ousmane Dembele. Francuz był najgroźniejszym piłkarzem drużyny, a do tego strzelił jedyną bramkę.

– To zawodnik, który bardzo dojrzał, odkąd tu trafiliśmy. Wie, że tworzy największe zagrożenie, gdy wbiega w przestrzeń i tak dziś padł gol. Robi różnicę, drybluje… My tylko daliśmy mu zaufanie. Ma ogromny potencjał i bardzo w niego wierzę. Sam cieszy się grą, kibice robią to samo. Dziś strzelił bramkę na wagę awansu i to mnie cieszy. To świetny profesjonalista – mówił trener. – To on gra, on ma jakość. My tylko staramy się go nakierowywać, by podejmował odpowiednie decyzje. Myślę, że jest szczęśliwy. Ma nasze zaufanie, a ja często z nim rozmawiam. Dla mnie wciąż jest jednym z najlepszych na swojej pozycji. U piłkarza Barcelony najważniejsze jest podejście: “dziś zrobię różnicę”. Właśnie to zmieniło się u Ousmane’a – dodał.

“Jak zawsze jestem zadowolony z Lewandowskiego”

Niezły mecz rozegrał też Robert Lewandowski. Był bliski co najmniej jednej bramki; w tej sytuacji piłka odbiła się jednak od Frenkiego de Jonga, który znajdował się na spalonym.

– Grał dobrze. Miał dobrą okazję, ale piłka niestety trafiła we Frenkiego. Miał kilka okazji, ale pracuje dla zespołu, tworzy sytuacje. Jestem zadowolony z jego pracy, jak zawsze. Dzięki niemu jesteśmy groźniejsi – przyznał Xavi.

Barcelona swojego rywala w półfinale pozna w poniedziałek. Jeszcze w czwartek awans wywalczyć może Real Madryt lub Atletico. Dwie wielkie drużyny zmierzą się bowiem w pucharowych derbach.

