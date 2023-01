PressFocus Na zdjęciu: Mikel Merino

Real Sociedad będzie musiał poradzić sobie bez dwóch ważnych zawodników w meczu Pucharu Króla, w którym zmierzy się z FC Barceloną. W drużynie z Kraju Basków nie wystąpią Mikel Merino i David Silva, o czym poinformował klub publikując listę powołanych zawodników na to widowisko.

Barcelona zagra w najmocniejszym składzie

Real Sociedad mierzy się z problemami kadrowymi

Obie drużyny notują znakomitą serię zwycięstw w ostatnim czasie

Hit w Pucharze Króla na Camp Nou

Barcelona, świeżo po skromnym zwycięstwie 1:0 nad Getafe w La Liga, zmierzy się z Realem Sociedad na Camp Nou w środę, 25 stycznia w ramach rywalizacji o Puchar Króla. Jak się okazuje, w przeciwieństwie do swojego przeciwnika, trener Xavi będzie mógł liczyć na wszystkich swoich zawodników, a według mediów zdecyduje się na taką samą formację jak w finałowym meczu Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt.

Absencje Merino oraz Silvy to jednak nie jedyne zmartwienia trenera Realu Socidedad. W starciu z Barceloną z powodu kontuzji nie wystąpią także Alex Sola, Momo Cho, Ander Guevara, Andoni Gorosabel, Jon Pacheco czy Sadiq Umar.

Mimo to zapowiada się bardzo ciekawe widowisko na Camp Nou. Real Sociedad to trzeci zespół tego sezonu Primera Division. Rywal Dumy Katalonii po przerwie na mistrzostwa świata w Katarze wygrał wszystkie siedem meczów we wszystkich rozgrywkach. Również Barcelona cieszy się jednym z najlepszych okresów w trwającej kampanii będąc niepokonana w ostatnich 11 meczach we wszystkich rozgrywkach, ponadto notując serię sześciu wygranych z rzędu.

Początek meczu o godzinie 21:00.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Real Sociedad

Barcelona: Ter Stegen – Kounde, Araujo, Garcia, Alba – Pedri, Busquets, De Jong – Dembele, Lewandowski, Raphinha

Real Sociedad: Remiro – Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico – Mendez, Illarramendi, Zubimendi – Barrenetxea, Sorloth, Oyarzabal

