PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W środę Barcelona zmierzy się na Camp Nou z Realem Sociedad w ćwierćfinale Copa del Rey. Biorąc pod uwagę ostatnie występy zespołu z Kraju Basków, pojedynek nie będzie łatwy dla ekipy prowadzonej przez Xaviego.

Lewandowski zagra od pierwszej minuty w meczu z Realem Sociedad

Według mediów Xavi zdecyduje się na to samo ustawienie, co w pojedynku z Realem Madryt

Początek meczu w środę, 25 stycznia, o godzinie 21:00

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Realem Sociedad

Jednak FC Barcelona cieszy się jednym z najlepszych okresów w trwającej kampanii będąc niepokonana w ostatnich 11 meczach we wszystkich rozgrywkach, ponadto notując serię sześciu wygranych z rzędu. Zatem środowe starcie ćwierćfinałowe na Camp Nou zapowiada się na bardzo zacięte. Według mediów Xavi już zdecydował w sprawie taktyki na to spotkanie.

Jak donosi Javi Miguel z hiszpańskiego dziennika AS, Xavi nie będzie rotował składem podczas najbliższego pojedynku tak, jak robił to w poprzednich meczach pucharowych przeciwko CF Intercity i AD Ceuta. Trener Barcelony chce wystawić swój najsilniejszy możliwy skład i planuje posłać do boju tą samą jedenastkę, która rozpoczęła mecz z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii.

Dobrą wiadomością dla Barcelony jest to, że Xavi będzie miał do dyspozycji cały skład na jutrzejszy mecz. Robert Lewandowski i Ferran Torres, którzy są zawieszeni w rozgrywkach ligowych mogą zagrać w meczu pucharowym. Co więcej, Andreas Christensen, Frenkie de Jong i Ronald Araujo również będą do dyspozycji trenera.

Barcelona zagrała jeden ze swoich najlepszych meczów w sezonie w finale Superpucharu przeciwko Realowi Madryt. I nie powinno dziwić, że Xavi chce wrócić do tego samego składu i formacji, co w tamtym meczu, gdy zmierzy się z będącym w znakomitej formie Realem Sociedad.

Trener z algorytmu wymyślonego przez Kuleszę. Ale czy to źle? Cezary Kulesza – mimo co najmniej trzech okazji na wtorkowej konferencji – nie przyznał, że o zatrudnieniu Fernando Santosa decydowała jego wizja gry, lecz doświadczenie. Nawet chciałem się do tego przyczepić, ale zmieniłem myślenie w trakcie tworzenia tego tekstu. Podobnie jak tego wstępniaka. Fernando Santos to największe nazwisko, jakie PZPN zatrudnił w swojej historii. Choćby Czytaj dalej…

Oznaczałoby to, że Marc-Andre ter Stegen rozegra pierwszy mecz w Pucharze Króla po tym, jak Inaki Pena grał w ostatnich dwóch pojedynkach pucharowych. Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen i Alejandro Balde prawdopodobnie utworzą linię defensywy blaugrany.

De Jong i Sergio Busquets ustawią się w środku pola wraz z Pedrim, podczas gdy Gavi będziegrał jako fałszywy skrzydłowy po lewej stronie, wspierając Roberta Lewandowskiego i Ousmane Dembele w ataku.

FC Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Christensen, Balde, De Jong, Bousquets, Pedri, Gavi, Dembele, Lewandowski.

Zobacz również: Santos pytany o Lewandowskiego: kluczem jest równowaga