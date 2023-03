PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić uważa, że Real był lepszy od Barcelony

Chorwat stwierdził, iż Królewscy zaprezentowali się dobrze

37-latek liczy na odwrócenie rywalizacji w rewanżu

“Ufam mojej drużynie w rewanżu”

Real Madryt przegrał 0:1 z Barceloną w rozgrywanym na Santiago Bernabeu pierwszym meczu w ramach półfinału Pucharu Króla. Była to spora niespodzianka, ponieważ Duma Katalonii przyjechała do stolicy Hiszpanii bez takich piłkarzy jak Robert Lewandowski, Ousmane Dembele czy Pedri.

Królewscy prowadzili grę, jednak bili głową w mur, gdyż Blaugrana świetnie spisała się w defensywie i wykorzystała jeden błąd obrony gospodarzy. Luka Modrić nie traci jednak nadziei przed rewanżem.

– Stworzyliśmy kilka szans, ale nie potrafiliśmy ich wykończyć. Szkoda, że nie zdobyliśmy przynajmniej jednego gola, bo wtedy pojechalibyśmy do Barcelony w lepszym położeniu. Oni triumfowali, lecz moim zdaniem to my byliśmy lepsi. Zagraliśmy dobrze. Jesteśmy spokojni, ponieważ możemy wygrać na Camp Nou. Ufam mojej drużynie w rewanżu – powiedział Luka Modrić.

– Barcelona to zawsze świetny zespół, niezależnie od liczby kontuzji. Stworzyliśmy wystarczająco dużo sytuacji, żeby strzelić bramkę, ale piłka nie chciała wpaść do siatki. Brakowało dokładności. Oni objęli prowadzenie, dzięki pechowej interwencji – dodał chorwacki pomocnik.

Rewanż na Camp Nou odbędzie się dopiero w środę 5 kwietnia o godzinie 22:00.