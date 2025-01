ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti dokonał zmian

W czwartkowy wieczór Real Madryt czeka domowe starcie w 1/8 finału Pucharu Króla. Rywalem Królewskich będzie Celta Vigo. W poprzedniej rundzie Los Blancos wyeliminowali Deportivo Minerę, natomiast ich rywale mają za sobą już trzy starcia. Celestes mierzyli się UD San Pedro (5:1), Salamancą (7:0) i Racingiem Santander (3:2). Carlo Ancelotti jest oczywistym faworytem pojedynku z Claudio Giráldezem.

Wideo: zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Włoski szkoleniowiec powołał zawodników na jutrzejszy mecz na Santiago Bernabeu. Już wiemy, że między słupkami stanie Andrij Łunin – Thibaut Courtois nie znalazł się w 21-osobowej grupie. Belg nie jest kontuzjowany, a jego absencja jest spowodowana wyłącznie chęcią przyznania mu dodatkowego czasy na odpoczynek.

Na liście brakuje także Davida Alaby, który niedawno wrócił do dyspozycji trenera, jednak w dwóch ostatnich spotkaniach nie podniósł się z ławki rezerwowych. Reprezentant Austrii jeszcze nie jest w pełni gotowy do gry. Ancelotti na przedmeczowej konferencji przyznał, że jeżeli 32-latek osiągnie pełną sprawność, zajmie miejsce na środku obrony, a Tchouameni wróci do linii pomocy.

🚨 Real Madrid squad vs Celta Vigo. pic.twitter.com/H5YHsVUzDJ — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 15, 2025

Starcie Real Madryt – Celta Vigo w 1/8 finału Copa del Rey odbędzie się 16 stycznia o godzinie 30.