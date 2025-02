Sipa US / QSP / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Vinicius Junior

Ancelotti “bezlitosny” po meczu z Leganes

Środowe spotkanie 1/4 finału Pucharu Króla na Estadio Municipal de Butarque zakończyło się po myśli gości. Real Madryt pokonał Leganes i zameldował się w półfinale Pucharu Króla. Królewscy wygrali 3:2, ale decydującą bramkę zdobyli dopiero w doliczonym czasie gry. Awans Los Blancos zapewnił Gonzalo Garcia, który skorzystał z podania Brahima Diaza.

W meczu nie zabrakło emocji, także tych negatywnych. W jednej z akcji Vinicius Junior nie wrócił do defensywy i Leganes wywalczyło rzut rożny. Tej sytuacji można było uniknąć, jednak Brazylijczyk nie zaangażował się w odpowiedni sposób. To wywołało nerwową reakcję Luki Modricia, który zwrócił uwagę 24-latkowi. Doszło do swego rodzaju potyczki słownej i przepychanki, ale wewnętrzny konflikt został szybko opanowany.

Po ostatnim gwizdku Carlo Ancelotti skomentował “pojedynek” swoich podopiecznych. – Jeśli Modrić to powiedział, to zawsze musisz szanować to, co mówi Modrić – stwierdził Włoch, który jasno określił hierarchię w szatni.

Modrić także wypowiedział się na temat wspomnianego wydarzenia. – Jaki mam mieć stosunek do Viniciusa? To jest piłka nożna. Zauważasz więcej, niż powinieneś – tak Chorwat odpowiedział dziennikarzowi.