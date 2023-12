We wtorkowym hicie 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej Chelsea podejmowało na własnym stadionie ekipę Newcastle. Ekipa z Londynu do 93. minuty meczu przegrywała z gośćmi, ale najpierw do siatki trafił Mychajło Mudryk, a później w serii rzutów karnych lepsi okazali się gracze "The Blues".

IMAGO / Pro Sports Images / Malcolm Mackenzie Na zdjęciu: Callum Wilson

Chelsea na własnym stadionie podejmowało zespół Newcastle

Ekipa z Londynu wygrała w Pucharze Ligi Angielskiej po serii rzutów karnych

Szkolny błąd popełnili defensorzy gospodarzy, ale w doliczonym czasie gry do rzutów karnych doprowadził Mudryk

Chelsea gra dalej!

We wtorkowy wieczór na Stamford Bridge zespół Chelsea podejmował ekipę Newcastle w ramach meczu 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Hit tej serii gier zapowiadał się bardzo ciekawie, bowiem obie te ekipy miały aspiracje do tego, aby nie tylko awansować do półfinału, ale i zagrać w finale całych rozgrywek

Pierwsza połowa przebiegała pod przewagą zespołu gospodarzy. Londyńczycy mieli więcej posiadania piłki, ale nieszczególnie przełożyło się to na groźne strzały w kierunku bramki Martina Dubravki. Z kolei goście pomimo małej ilości posiadanej przy nodze piłki potrafili wykreować sobie dogodną sytuację bramkową. A właściwie trzeba powiedzieć, że to gracze Chelsea ją im stworzyli. Koszmarny błąd przy bramce Calluma Wilsona popełniła defensywa “The Blues”, co widać na poniższym materiale.

W drugiej odsłonie meczu to już zdecydowanie zespół gospodarzy miał więcej z gry, choć nadal nie potrafił wpakować piłki do siatki zespołu Eddiego Howa. Oczekiwanej zmiany wyniku nie przyniosły także roszady personalne w Chelsea. Aż do 93. minuty meczu, gdy Mychajło Mudryk skierował piłkę do siatki, dającym tym samym swojemu zespołowi serię rzutów karnych.

W konkursie jedenastek lepsi okazali się gracze gospodarzy, którzy wykorzystali wszystkie cztery podejścia. A z kolei w barwach Newcastle mylili się Matt Ritchie oraz Kieran Trippier. Finalnie to zespół Chelsea gra dalej, choć do 93. minuty meczu przegrywał.