fot. PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Chelsea FC wygrała w sobotę z M’brough (2:0) w meczu Pucharu Anglii. Podopieczni Thomasa Tuchela wywalczyli tym samym awans do kolejnej rundy rozgrywek. Opinią na temat spotkania podzielił się natomiast pomocnik The Blues – Mason Mount.

Chelsea bez większego kłopotu poradziła sobie z M’brough w spotkaniu 1/4 finału Pucharu Anglii

Bardzo dobrą partię przeciwko drużynie z Championship zaliczył Mason Mount

Pomocnik The Blues podzielił się opinią na temat spotkania i aktualnej sytuacji w klubie po zakończeniu meczu

Mount kluczową postacią Chelsea

Chelsea FC wywalczyła dzięki sobotniej wiktorii awans do półfinału krajowego pucharu. Do wygranej zawodników The Blues w starciu na Riverside Stadium poprowadzili Romelu Lukaku i Hakim Ziyech, którzy strzelili po jednym golu. Przy obu bramkach asystował natomiast Mason Mount, który po zakończeniu spotkania pozwolił sobie na kilka słów komentarza.

– W tym starciu nie mogliśmy liczyć na duże wsparcie naszych kibiców. Chcieliśmy jednak zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby przemówić naszą grą na boisku. Rozegraliśmy dobre zawody i to był nasz główny cel. Chelsea ma zwycięską mentalność – przekonywał pomocnik ekipy z Londynu cytowany przez BBC.

– Chcemy wygrać każde rozgrywki, każde spotkanie. To dla nas ciężki czas, ale skupiamy się na grze. Chcemy zostać mistrzami Anglii, więc musimy wykonywać swoją pracę. Zamierzamy walczyć – dodał Mount.

Chelsea od porażki z Liverpool w Pucharze Ligi Angielskiej wygrała sześć kolejnych spotkań. Najbliższy mecz londyńczycy rozegrają już po przerwie reprezentacyjnej, mierząc się na swoim stadionie z Brentford. Tymczasem już 6 kwietnia odbędzie się starcie w Lidze Mistrzów z udziałem Chelsea i Realu Madryt.

