PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Chelsea pokonała Middlesbrough (2:0) w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Gole dla londyńczyków zdobyli Romelu Lukaku i Hakim Ziyech. The Blues pozostaje zatem czekać na resztę obsady półfinałów najstarszego krajowego pucharu w Europie.

Chelsea pokonała Middlesbrough (2:0) i została pierwszym półfinalistą Pucharu Anglii

Gole dla The Blues zdobyli Romelu Lukaku i Hakim Ziyech

Awans faworytów ani przez moment nie był zagrożony

Chelsea pokazała różnicę klas, spokojny triumf The Blues

Chelsea mogła mówić o szczęściu podczas losowania ćwierćfinałów Pucharu Anglii. The Blues trafili na reprezentanta Championship – Middlesbrough. Gracze Thomasa Tuchela byli jednak świadomi zagrożenia. Ich rywal wyeliminował przecież choćby Manchester United czy Tottenham. Londyńczycy nie popełnili błędu rywali i podeszli do sobotniego spotkania w pełni skoncentrowani. Starali się jak najszybciej otworzyć wynik, co udało im się przed upływem kwadransa. Hakim Ziyech świetnie dojrzał wybiegającego Masona Mounta. Anglik miał całe połacie przestrzeni na prawym skrzydle. 23-latek miał mnóstwo czasu, by wypieścić idealne podanie do Romelu Lukaku, któremu pozostało z bliska skierować futbolówkę do siatki.

Chelsea nie forsowała tempa, ale spokojnie poszukiwała kolejnego trafienia, które dałoby jej więcej spokoju. Nie musiała czekać długo. Już w 31. minucie po raz kolejny błysnął Ziyech. Po świetnej kontrze piłka trafiła do Mounta, który oddał ją do Marokańczyka. Były gracz Ajaxu Amsterdam w swoim stylu ściął do środka i uderzeniem po długim słupku nie dał szans Joe’owi Lumleyowi. Jeszcze przed przerwą Lukaku miał okazję, by “zabić” spotkanie. Belg minął już bramkarza, ale jego strzał z linii bramkowej wybił Anfernee Dijksteel.

Po zmianie stron londyńczycy skupili się na utrzymaniu bezpiecznego wyniku. Gracze Middlesbrough z rzadka atakowali bramkę Edouarda Mendy’ego, ale goście nie musieli drżeć o wynik.

Tym samym The Blues zostali pierwszym półfinalistą tegorocznego Pucharu Anglii. Graczom Tuchela pozostaje tylko czekać na poznanie pozostałych trzech zespołów, z którymi powalczy o prestiżowe trofeum.