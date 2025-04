Kryzys? Nie dla Man Utd! Amorim zapowiedział transferowy szał

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim o transferach w Man Utd

Manchester United wciąż ma szanse na wywalczenie awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Będzie to możliwe, jeśli ekipa z Old Trafford wygra Ligę Europy. Tymczasem ciekawej wypowiedzi o letnich wzmocnieniach Ruben Amorim, odnosząc się do sugestii, że dzisiaj gra w angielskiej ekipie nie musi być niczym nadzwyczajnym.

– To jest Manchester United. Wciąż jest wielu piłkarzy, którzy chcą grać w naszym klubie – mówił Portugalczyk cytowany przez BBC Sport.

– Jeśli przyjrzymy się naszemu klubowi w tej chwili, może to wydawać się trochę problematyczne, ale mamy jasną ideę i łatwo ją wytłumaczyć zawodnikom – kontynuował Amorim.

– To jest Manchester United. A każdy piłkarz chce grać dla Manchesteru United – podsumował menedżer Czerwonych Diabłów.

W tej kampanii ekipa z Old Trafford ma do rozegrania jeszcze minimum siedem spotkań. No, chyba że Man Utd zagra w finale Ligi Europy. Ekipa Rubena Amorima zagra między innymi z Chelsea czy z Aston Villa.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Manchester United zmierzy się z Bournemouth. Rywalizacja odbędzie się o godzinie 15:00. Ekipa z Old Trafford powalczy o swoje jedenaste zwycięstwo w tej kampanii. Man Utd jednocześnie ma zamiar przerwać serię czterech starć bez wygranej w Premier League. Zaliczyła w nich trzy porażki i jeden remis. Bruno Fernandes i spółka ostatnio przegrali z Wolverhampton (0:1).

