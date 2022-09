Źródło: The Independent

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

FA Cup i rozgrywki w niższych ligach w Anglii mogą niebawem dotknąć duże zmiany. The Independent przekazuje, że w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej cześć meczów ma się odbywać tylko w godzinach popołudniowych. Spotkania w godzinach wieczornych mają być rozgrywane znacznie rzadziej.

Kryzysy energetyczny dotyka cały świat

Bardzo możliwe, że rosnące ceny energii elektrycznej uderzą też w kluby piłkarskie

The Independent sugeruje, że kluby w Anglii mogą zmienić harmonogram spotkań, aby oszczędzać prąd

Niedobór energii komplikuje sytuację na świecie

FA Cup to jedne z najstarszych rozgrywek świata. Kibice zdążyli się już przyzwyczaić do tego, że najważniejsze mecze w Pucharze Anglii odbywają się w godzinach wieczornych. Realny scenariusz zakłada natomiast, że niebawem ulegnie to zmianie. Zresztą w niższych klasach rozgrywkowych w Anglii mecze w godzinach wieczornych też mają być wyjątkami od reguły.

63% z 40 klubów ankietowanych przez Fair Game, w tym 12 ekip z angielskiej ligi piłki nożnej (EFL), jest otwartych, aby rozważyć przeniesienie meczów na godziny dzienne. Ma to pomóc obniżyć rachunki za energię elektryczną.

Zobacz także:

Rząd Wielkiej Brytanii będzie wspierał przedsiębiorców, którzy ucierpią z powodu rosnących cen energii elektrycznej. W każdym razie nie wiadomo jeszcze, czy wsparcie obejmie kluby piłkarskie.

38% badanych klubów jest gotowych do obniżenia wynagrodzeń pracowników w związku z kryzysem. Kluby oceniły poziom zaniepokojenia kryzysem elektroenergetycznym na 7-8 w dziesięciostopniowej skali.

Czytaj więcej: Ronaldo podekscytowany pobytem na kadrze. “Wróciłem do domu”