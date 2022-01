PressFocus Na zdjęciu: Nick Pope

Wyniki 1/32 FA Cup. To był udany dzień dla Jakuba Modera. Polak zdobył bramkę i zanotował asystę, a Brighton pokonało na wyjeździe West Bromwich Albion 2:1. W innym z sobotnich spotkań Barnsley wygrało z Barrow… 5:4. Do kolejnej rundy awansowała też Chelsea FC. Londyńczycy wysoko ograli u siebie Chesterfield FC 5:1. Jan Bednarek (Southampton) zanotował trafienie samobójcze, ale Święci pokonali na wyjeździe Swansea 3:2. Prezentujemy wyniki i strzelców goli wszystkich meczów.

Wejście smoka w wykonaniu Modera, dziewięć goli w Barnsley, bezproblemowy awans The Blues

Do niespodzianki doszło na stadionie Burnley FC. Gospodarze do przerwy prowadzili 1:0 z Huddersfield, ale finalnie przegrali 1:2. Coventry skromnie ograło Derby County 1:0. W szeregach gości w 79. minucie pojawił się Kamil Jóźwiak.

Crystal Palace wywiązało się z roli faworyta i ograło w delegacji Millwall. Bartosz Białkowski przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych gospodarzy.

Jednym z bohaterów Brighton był Jakub Moder. Polak w 81. minucie wykorzystał nieporozumienie w szeregach West Bromwich i mocnym uderzeniem dał swojej ekipie dogrywkę. Warto dodać, że Moder zaledwie kilka minut wcześniej wszedł na boisko. W dogrywce przedstawiciel Premier League poszedł za ciosem. W 98. minucie gola zdobył Neal Maupay. Asystował mu Moder. Była to bramka na wagę awansu do kolejnej rundy.

Emocji nie brakowało w Barnsley. Gospodarze po dramatycznym meczu pokonali Barrow 5:4. Goście kilka razy byli w stanie doprowadzić do wyrównania, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. Do sporej niespodzianki doszło zaś na stadionie Srok. Newcastle przegrało bowiem z Cambridge United 0:1.

Co działo się w kilku ostatnich potyczkach? Chelsea FC pewnie pokonała Chesterfield FC 5:1. Z kolei Southampton wygrało w delegacji ze Swansea 3:2 (po dogrywce). Jan Bednarek w 95. minucie niefortunnie skierował piłkę do własnej siatki, ale ostatecznie to Święci mogą cieszyć się z awansu.

Wyniki 1/32 FA Cup

Mansfield – Middlesbrough 2:3 (0:2)

Oliver Hawkins (67′), Rhys Oates (85′) – Uche Ikpeazu (4′), Caolan Boyd-Munce (14′), John Joe O’Toole (90+5′ – gol samobójczy)

Bristol – Fulham 0:1 po dogrywce (0:0, 0:0)

Harry Wilson (105′)

Burnley – Huddersfield 1:2 (1:0)

Jay Rodriguez (28′) – Josh Koroma (74′), Matthew Pearson (87′)

Coventry – Derby 1:0 (0:0)

Dominic Hyam (42′)

Hartlepool – Blackpool 2:1 (0:1)

David Ferguson (48′), Joe Grey (61′) – Keshi Anderson (8′)

Millwall – Palace 1:2 (1:0)

Benik Afobe (17′) – Michael Olise (46′), Jean-Philippe Mateta (58′)

Barnsley – Barrow 5:4 po dogrywce (4:4, 2:0)

Mads Juel Andersen (23′), Jordan Williams (42′), Devante Cole (83′), Carlton Morris (88′), Carlton Morris (102′) – Ollie Banks (61′), Anthony Driscoll-Glennon (78′), James Jones (86′), Josh Kay (90′)

Boreham – Wimbledon 2:0 (1:0)

Tyrone Marsh (10′), Adrian Clifton (86′)

Kidderminster – Reading 2:1 (0:1)

Sam Austin (69′), Amari Morgan-Smith (82′) – George Puscas (45′)

Leicester – Watford 4:1 (2:1)

Youri Tielemans (8′ – karny), James Maddison (25′), Harvey Barnes (56′), Marc Albrighton (85′) – Joao Pedro (27′)

Newcastle – Cambridge Utd 0:1 (0:0)

Joe Ironside (57′)

Peterborough – Bristol 2:1 (1:1)

Sammie Szmodics (20′), Bali Mumba (63′) – Paul Coutts (30′)

Port Vale – Brentford 1:4 (0:1)

Kian Harratt (69′) – Marcus Forss (26′), Bryan Mbeumo (66′, 76′, 87′)

QPR – Rotherham 8:7 w karnych (1:1, 0:0, 0:0)

Lyndon Dykes (116′) – Hakeem Odoffin (98′)

West Brom – Brighton 1:2 po dogrywce (1:1, 0:0)

Callum Robinson (47′) – Jakub Moder (81′), Neal Maupay (98′)

Wigan – Blackburn 3:2 (0:0)

Max Power (61′), Jack Whatmough (73′), Thelo Aasgaard (90+4′) – Reda Khadra (49′), Daniel Ayala (89′)

Birmingham – Plymouth 0:1 po dogrywce (0:0, 0:0)

Ryan Law (104′)

Chelsea – Chesterfield 5:1 (4:0)

Timo Werner (6′), Callum Hudson-Odoi (18′), Romelu Lukaku (20′), Andreas Christensen (39′), Hakim Ziyech (55′ – karny) – Akwasi Asante (80′)

Hull – Everton 2:3 po dogrywce (2:2, 1:2)

Tyler Smith (1′), Ryan Longman (71′) – Demarai Gray (21′), Andre Gomes (31′), Andros Townsend (99′)

Swansea – Southampton 2:3 po dogrywce (1:1, 0:1)

Joel Piroe (77′), Jan Bednarek (95′ – gol samobójczy) – Nathan Redmond (8′), Mohamed Elyounoussi (96′), Shane Long (102′)

Yeovil – Bournemouth 1:3 (0:2)

Joe Quigley (48′) – Emiliano Marcondes (19′, 43′, 70′)