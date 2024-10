Oliwier Zych to kolejny niesamowicie utalentowany polski bramkarz młodego pokolenia. 20-latek wzbudza zainteresowanie giganta Premier League, ale zaraz ma otrzymać nowy kontrakt.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Oliwier Zych

Zych zostanie w Aston Villi?

Aston Villa jeszcze nie umożliwiła młodzieżowemu reprezentantowi Polski debiutu w seniorskiej drużynie, ale nadal pokłada w nim wielkie nadzieje. Oliwier Zych dołączył do klubu z Birmingham w lecie 2020 roku Do tej pory zaliczył łącznie 48 występów w ekipach do lat 18 i 21. W tym sezonie 20-latek znalazł się w kadrze na cztery spotkania pierwszego zespołu, w tym dwa mecze Ligi Mistrzów.

Niekwestionowanym numerem jeden w The Villans jest Emiliano Martinez, natomiast kolejne miejsca w hierarchii zajmują Robin Olsen i Joe Gauci. Wydaje się, że w tym momencie Zych nie ma większych szans na grę, jednak to nie oznacza, że Aston Villa chce się go pozbyć. Włodarze klubu z Birmingham postanowili zareagować na doniesienia o zainteresowaniu płynącym z Arsenalu i Brighton.

Portal Football Insider informuje, że AV chce zaproponować Polakowi przedłużenie kontraktu i tym samym uchronić się przed jego odejściem za darmo. Obecna mowa Zycha wygasa wraz z końcem tego sezonu. To oznacza, że 20-latek już w styczniu mógłby porozumieć się z nowym pracodawcą. Czy młodzieżowy reprezentant Biało-Czerwonych przyjmie ofertę obecnej ekipy?