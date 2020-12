Zwrot w sprawie Mesuta Oezila. Ma dostać szansę od Arsenalu

Jeszcze do niedawna wydawało się, że kariera Mesuta Oezila w Arsenalu jest z powodu konfliktu z menedżerem Mikelem Artetą skończona. Media sugerują jednak, że się to zmieniło i były reprezentant Niemiec ma wrócić w styczniu do składu Kanonierów.

Mesut Oezil został na dobrą sprawę odstawiony od zespołu po marcowej przerwie w rozgrywkach piłkarskich. Od tego czasu nie jest on uwzględniany przez menedżera Mikela Artetę przy ustalaniu składu. Co prawda sam szkoleniowiec mówił, że chodzi mu o względy czysto sportowe, ale nie uwierzyli w to ani kibice, ani dziennikarze.

Mikel Arteta jest jednak pod presją z powodu koszmarnych wyników. W niedzielę Arsenal przegrał ponownie, tym razem ulegając Burnley (0:1). W ligowej tabeli Kanonierzy zajmują dopiero 15. lokatę i jeśli drużyna nie zacznie wygrywać, to dni hiszpańskiego szkoleniowca mogą być policzone.

Wenger stanął w obronie Oezila

Właśnie dlatego Arteta zamierza dać Oezilowi kolejną szansę. Tak sugerują przynajmniej hiszpańskie media i serwis goal.com. Sam menedżer został o to spytany w minioną niedzielę, ale nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. – Na ten moment skupiam się na graczach, których mam w składzie. Bez względu na to, co wydarzy się w styczniu, mamy trochę czasu na decyzję – zaznaczył Arteta.

Media donoszą, że na powrót Oezila do składu namawia młodszego szkoleniowca sam Arsene Wenger. Francuz udzielił ostatnio wywiadu, w którym stanął w obronie byłego reprezentanta Niemiec. – To piłkarski artysta, a tacy gracze są często wrażliwsi i mniej odporni. Mesut potrzebuje wsparcia i otoczenia, które stara się wykrzesać z niego to, co najlepsze – powiedział Arsene Wenger.