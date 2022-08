fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Man Utd

Man Utd nie zaczął dobrze nowego sezonu ligowego. Zawodnicy Czerwonych Diabłów ponieśli dwie porażki, co doprowadziło do wściekłości fanów ekipy z Old Trafford. Na jednym z portali społecznościowych Elon Musk przekazał, że kupi Man Utd. Po niedługim czasie od tego postu Amerykanin poinformował, że to był tylko żart z jego strony.

Ostatnio nie brakuje doniesień na temat zmian właścicielskich w Man Utd

Spekulacje podyscił Elon Musk

Znany biznesmen wycofał się jednak ze swojego oświadczenia, obracając je w żart

Musk nie przejmie Man Utd od rodziny Glazerów

Man Utd od 2005 roku jest zarządzany przez rodzinę Glazerów. Ostatnio nie brakuje jednak spekulacji, sugerujących o zmianach właściciela w klubie z Old Trafford. W tej sprawia pojawiły się wieści o tajemniczym nowojorskim funduszu inwestycyjnym, a plotki na temat zmian w angielskim klubie podsycił też jednym ze wpisów w mediach społecznościowych Elon Musk. Współzałożyciel PayPala, czy Tesli wytłumaczył się jednak ze swojego lekkomyślnego wpisu na Twitterze.

“To był żart. Nie kupuję żadnych klubów sportowych” – oznajmił znany biznesmen, odpowiadając na jeden z komentarzy użytkownika portalu społecznościowego.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Man Utd po dwóch ligowych kolejkach jest czerwoną latarnią rozgrywek w lidze angielskiej. W najbliższy poniedziałek podopieczni Erika ten Haga zmierzą się z Liverpoolem, mającym za sobą dwa remisy z rzędu. Mecz odbędzie się o godzinie 21:00.

