Znamy nowego trenera Wolverhampton. Czterokrotne wygrał ligę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vitor Pereira

Wolverhampton z portugalskim szkoleniowcem

Gary O’Neil poprowadził Wolverhampton w 63 spotkaniach. Jego przygoda na Molineux rozpoczęła się w sierpniu 2023 roku i potrwała do 15 grudnia 2024 roku. Dorobek 41-latka za sterami Wilków to 20 zwycięstw, 11 remisów i 32 porażki. W premierowym sezonie poprowadził swoją drużynę do 14. miejsca w Premier League, z przewagą 20 punktów nad strefą spadkową i stratą 17 oczek do lokaty gwarantującej udział w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.

Sezon 2024/25 Wolverhampton zaczęło od dwóch porażek – 0:2 z Arsenalem i 2:6 z Chelsea. Premierowe zwycięstwo w Premier League przypadło dopiero na 11. serię zmagań i starcie z Southampton. W następnej kolejce Wilki pokonały 4:1 Fulham, a później zaliczyły serię czterech porażek z rzędu. Przegrana z Ipswich przelała czarę goryczy – dzień po pojedynku z beniaminkiem O’Neil został pożegnany. Jego następcą będzie Vitor Pereira. Portugalczyk zrezygnował z pracy w Al-Shabab i przyjął propozycję z Anglii. W swoim dorobku ma m.in. dwa tytuły mistrza Portugalii, jedno mistrzostwo Grecji i jedno mistrzostwo Chin.

Vitor Pereira może pochwalić się imponującym CV. 56-latek do tej pory odpowiadał za wyniki takich klubów, jak Santa Clara, FC Porto, Al-Ahli, Olympiakos Pireus, Fenerbahce (dwukrotnie), TSV Monachium, Shanghai Port, Corinthians, Flamengo i Al-Shabab. Portugalczyk jeszcze nie miał okazji prowadzić zespołu ze Anglii, Francji, Hiszpanii Niemiec czy Włoch, a więc ścisłej czołówki Europy. Praca na Molineux będzie jego pierwszym kontaktem z klasycznym top 5 rozgrywek ligowych Starego Kontynentu.