PressFocus Na zdjęciu: Fani na Stamford Bridge

Rząd brytyjski wprowadził poprawki do licencji operacyjnej Chelsea, co w praktyce oznacza, że fani The Blues mogą od teraz kupować bilety na niektóre z meczów swoich ulubieńców. Klub ma też dostęp do 30 milionów funtów pochodzących ze swojej firmy macierzystej.

Rząd brytyjski wprowadził poprawki do licencji operacyjnej Chelsea. Przypomnijmy, że w jej wyniku fani nie mogli kupować biletów na mecze swojej drużyny

Teraz mogą kupować wejściówki na spotkania wyjazdowe, mecze pucharowe oraz starcia drużyny kobiecej

Dodatkowo londyński klub ma teraz dostęp do 30 milionów funtów pochodzących z firmy macierzystej, należącej do Romana Abramowicza

Poprawa sytuacji Chelsea – fani mogą obejrzeć z trybun mecze pucharowe

Fani Chelsea zdają się widzieć światełko w ciemnym tunelu. Przyszłość ich ukochanego klubu nadal pozostaje niewiadoma, ale rząd brytyjski wprowadził poprawki do licencji operacyjnej. Te pozwolą kibicom nawiązać do czasów sprzed nałożenia sankcji na Romana Abramowicza.

Wspomniane poprawki dotyczą dwóch istotnych kwestii. Pierwsza porusza kwestię stricte finansową. The Blues uzyskali bowiem dostęp – za sprawą poprawki 10.3 – do 30 milionów funtów. Pochodzą one od firmy macierzystej, która również należy do Abramowicza. Wcześniej finanse londyńskiej drużyny pozostawały zamrożone.

Ponadto fani będą mogli nabyć wejściówki na część spotkań Chelsea. Nadal nie mają możliwości pojawić się na trybunach podczas domowych meczów Premier League, ale teraz rząd umożliwił im to w przypadku, gdy The Blues grać będą w delegacji. Ponadto kibice mogą nabyć bilety na spotkania pucharowe oraz starcia rozgrywane przez zespół kobiecy.

Minister sportu skomentował tę zmianę.

– Rząd wprowadził dziś zmiany w licencji klubu Chelsea FC, aby kibice mieli dostęp do biletów na mecze wyjazdowe, pucharowe i spotkania kobiet. Chciałbym podziękować fanom za ich cierpliwość, podczas gdy współpracowaliśmy z władzami piłki nożnej, by umożliwić wprowadzenie tych zmian. Odkąd Roman Abramowicz został dodany do brytyjskiej listy sankcji za powiązania z Władimirem Putinem, intensywnie pracowaliśmy, by zapewnić klubowi możliwość kontynuowania gry w piłkę nożną, przy jednoczesnym zapewnieniu, że system sankcji nadal będzie egzekwowany – powiedział Nigel Huddleston.

Oznacza to, że kibice The Blues będą mogli nabyć bilety na półfinałowe starcie Pucharu Anglii przeciwko Crystal Palace. Mecz odbędzie się na Wembley, 16 lub 17 kwietnia.

Zobacz również: Władze Premier League i Serie A nie chcą piłkarzy z Ukrainy i Rosji.

Chelsea Brentford 1.36 5.20 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 marca 2022 08:00 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin