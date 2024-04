Eric Dier ujawnił, że Ange Postecoglou nie przywiązuje uwagi do taktyki na treningach. Były gracz Tottenhamu porównał Greka z Antonio Conte w podcaście The Overlap prowadzonym przez Gary'ego Neville'a

Źródło: The Overlap

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eric Dier

Eric Dier przebywa od stycznia na wypożyczeniu w Bayernie Monachium

Obrońca nie był ulubieńcem trenera Tottenhamu

W rozmowie z Garym Nevillem porównał treningi u Ange’a Postecoglou i Antonio Conte

Eric Dier nie był podstawowym elementem układanki Ange’a Postecoglou jesienią. Anglik pomimo wielu urazów w defensywie zbierał bardzo mało minut spędzonych na boisku. Trener Tottenhamu argumentował to charakterystyką gracza, która miała nie pasować do grania wysoko ustawioną linią obrony. Sytuacja ta zaowocowała wypożyczeniem do Bayernu Monachium.

Obrońca był gościem Gary’ego Neville’a w rozmowie z którym opowiedział więcej o współpracy ze szkoleniowcem.

– Co ciekawe, podczas treningów z Postecoglou nie wykonywaliśmy żadnej pracy taktycznej. Każdy trening miał być odwzorowaniem wyłącznie jego wizji futbolu – powiedział Dier.

Piłkarz porównał tę sytuację z jednostkami u Antonio Conte, które jak twierdzi, różniły się praktycznie wszystkim.

– U Antonio Conte tak naprawdę wszystko, co robiliśmy, mógłbym wykonywać z zamkniętymi oczami. Cała masa pracy taktycznej, od poniedziałku do piątku. Byliśmy naprawdę dobrze wyszkoleni pod tym względem, te mechanizmy były w nas zakorzenione – zdradził piłkarz.

Po przybyciu do Monachium obrońca melduje się na boisku zdecydowanie częściej. Dier jest ważnym elementem w rotacji defensywy u Thomasa Tuchela. Wystąpił on już w 10 spotkaniach Bundesligi.